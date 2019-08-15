Задержание Грымчака связали с нападением на Черновол

Задержание заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака может быть связано с нападением на Татьяну Черновол.

Номер дела, указанный в постановлении суда об обыске у Грымчака совпадает с номером дела о покушении на Черновол в декабре 2013 года. Как пояснил OBOZREVATEL источник в Генпрокуратуре, "во время расследования по избиению Черновол получили информацию о новом современном преступлении". А вот что касается посредничества Грымчака между компанией "КАТРАН-К" и Минкультуом, источнику ничего не известно.

Задержание Грымчака

Сама Татьяна Черновол только что узнала, что ее дело связали с Грымчаком.

"На самом деле он к покушению не имеет никакого отношения. Я позвонила Горбатюку, и он мне пояснил, что они вели слежку за одним из фигурантов моего дела, прослушивали его. И во время прослушки узнали о взятке. Такая вот связь", – сказала OBOZREVATEL Черновол.

Отметим, что по закону нельзя расследовать несвязанные эпизоды в рамках одного уголовного производства.

Напомним, в 25 декабря 2013 года на трассе, ведущей в Борисполь, на Черновол напали несколько неизвестных. Они преследовали ее на автомобиле, а затем жестоко избили.

Защитник Грымчака Феликс Кашарский, который присутствовал при обыске в квартире чиновника, заявляет, что прокуратура может искусственно привязать дело о покушении к замминистра.

Юрий Грымчак 24

"Дело в том, что сейчас прокуратура не имеет права вести расследования. Правда, по закону они могут заканчивать ранее зарегистрированные дела. Они берут старые регистрации и притягивают к ним новые уголовные нарушения. Конечно, это незаконно. При обыске в квартире Грымчака силовики рылись даже в мусорном ведре, чтобы найти какие-то документы, так ничего и не нашли", – считает Кашарский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Управлении по борьбе с коррупцией СБУ рассказали, что они больше месяца следили за замминистром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрием Грымчаком и его помощником Игорем Овдиенко.

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