Грымчака не смогли арестовать из-за конфуза: что теперь будет

Деснянский суд Чернигова соберется на новое заседания 17 августа для того, чтобы решить, действительно ли постановление об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Как сообщила на своей странице в Facebook адвокат Грымчака Татьяна Матяш, оно состоится в 10:00.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство", – заявила она.

Заседание Деснянского районного суда Чернигова "24"

По словам защитницы, постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования.

"Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - пояснила Матяш.

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержалиГрымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.

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