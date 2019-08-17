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Грымчака не смогли арестовать из-за конфуза: что теперь будет

4.1т Читать материал на украинском

Деснянский суд Чернигова соберется на новое заседания 17 августа для того, чтобы решить, действительно ли постановление об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Как сообщила на своей странице в Facebook адвокат Грымчака Татьяна Матяш, оно состоится в 10:00.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство", – заявила она.

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Заседание Деснянского районного суда Чернигова

Заседание Деснянского районного суда Чернигова

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По словам защитницы, постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования.

"Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - пояснила Матяш.

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина Чернигов
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