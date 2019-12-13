"Грязный язык": мать Шеремета отреагировала на сенсационный прорыв в расследовании

Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила Станиславовна отреагировала на сенсационный прорыв в расследовании убийства сына.

О своих впечатлениях от брифинга она рассказала "Стране". Женщина подчеркнула, что не хочет, чтобы были наказаны невинные люди.

"Это исполнители… Виновны они или нет, об этом только суд уже сможет сказать. А о заказчиках вообще речи не шло. Поэтому не знаю… Я, конечно, желаю, чтобы и силовые структуры, и президент все-таки показали украинскому народу, что они способны защитить каждого украинца от произвола. А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык", – сказала она.

Женщина подразумевала записи разговоров подозреваемых.

"И эти люди же работали где-то с кем-то. Такое у меня омерзительное чувство, что есть вообще такие люди. Я не связываю это со своим сыном, потому что нет доказательств пока еще никаких. Это должны решать правоохранительные органы", – подчеркнула мать Шеремета.

При этом она подчеркнула, что вину задержанных должен определить суд.

"Главное, чтобы их эти доказательства удовлетворяли. Но самое важное – чтобы не пострадали невинные люди. Мне это небезразлично. Я признательна президенту, что он принялся все-таки проводить и закончить это расследование, и что он сам присутствует при этом. И что этот процесс открытый для общественности, журналистов. За это Зеленскому большой респект", – подытожила мать журналиста.

В деле об убийстве Павла Шеремета случился прорыв Наш Киев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей скандальной волонтерки Маруси Зверобой. Они хотели пойти на это для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!