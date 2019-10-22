Громкое задержание в "Борисполе": стало известно имя экс-чиновника

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали 22 октября в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко.
Имя экс-чиновника OBOZREVATEL столо известно из информированных источников.
Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по сентябрь 2019 года.
Задержание Бровченко
пресс-служба СБУ
Задержание Бровченко
Задержание Бровченко
Задержание Бровченко
Задержание Бровченко
Как сообщал OBOZREVATEL:
СБУ установила, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и госкомпании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.
Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.
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