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22 октября • обновлено в 16:00
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Громкое задержание в "Борисполе": стало известно имя экс-чиновника

1.7т Читать материал на украинском

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали 22 октября в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко.

Имя экс-чиновника OBOZREVATEL столо известно из информированных источников.

Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по сентябрь 2019 года.

Задержание Бровченко

Задержание Бровченко

пресс-служба СБУ

Задержание Бровченко

Задержание Бровченко

Задержание Бровченко

Задержание Бровченко

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Задержание Бровченко

Задержание Бровченко

Задержание Бровченко

Задержание Бровченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СБУ установила, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и госкомпании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

  • Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.

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Персона
Юрий Бровченко
Место
Украина
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