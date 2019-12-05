Убийство Ноздровской под Киевом: суд принял решение

В Киеве Шевченковский районный суд на два месяца продлил срок содержания под стражей Юрию Россошанскому. Мужчина обвиняется в убийстве адвоката Ирины Ноздровской в селе Демидов.

Подробности OBOZREVATEL рассказал отец Ирины Сергей Дуняк. По его словам, прокуратура во время судебного заседания 4 декабря присоединила к материалам данные экспертизы ножей, на которых была обнаружено кровь Ирины Нозодровской. Также были приобщены результаты экспертиз биообразоцов, найденых под ногтями его дочери.

Примечательно, что на суде прокуратура представила результаты двух экспертиз: одна показала, что образцы принадлежат неустановленной женщине, вторая – Юрию Россошанскому.

Ирина Ноздровская (справа) и ее мать Екатерина Дуняк

Мама Ирины Екатерина Дуняк уверена, что к убийству ее дочери причастны несколько человек, в том числе жена Россошанского (женщина проходит по делу как свидетель).

Юрий Россошанский на суде 4 декабря Лидия Гончаренко

То, что в материалах производства есть противоречия, говорит о том, что делалось намерено велось с нарушениями, считает мама погибшей.

"Есть те, кто крышуют это дело и прикрывают убийство моего ребенка", – рассказала она OBOZREVATEL.

Родители Ирины Ноздровской на суде 4 декабря Лидия Гончаренко

Напомним, что на первом заседании адвокат обвиняемого Алексей Цыбенко заявил, что "есть много факторов влияния на его клиента для того, чтобы он взял вину на себя".

Сегодня, по словам Дуняк, Россошанский отрицает свою вину в совершении убийства.

"Он говорит, что за признание в убийстве моей Ирочки ему пообещали 116-ю статью Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное в состоянии сильного душевного переживания. – Ред.), а также освобождение из тюрьмы его сына Дмитрия", – отмечала ранее мать убитой.

Напомним, что Дмитрий Россошанский осужден на семь лет лишения свободы за ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской - Светлана Сапатинская.

Похороны Ирины Ноздровской

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря 2017 года. А 1 января ее тело нашли в реке Козка возле с. Демидов Киевской области.

Юрий Россошанский ранее не отрицал свою причастность к убийству. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.

Родные Ирины считают, что в убийстве помимо Россошанского-старшего принимали участие несколько человек. Екатерина Дуняк уверена, что в убийстве замешаны и работники правоохранительных органов.

Вызывают вопросы и обстоятельства трагедии. Так, на теле жертвы насчитали 17 ножевых ран, 16 синяков и ссадин. В то время как обвиняемый в убийстве говорил, что ударил Ирину ножом три раза. Добавим, что ширина ран на теле жертвы разная: 3-4 см и 7-8 см. Это может говорить о том, что ранения наносились взад-вперед, влево-вправо, как и то, что было несколько ножей .

На следственном эксперименте Юрий Россошанский пронес статиста всего три метра (по данным следствия, убийца нес труп Ирины более километра).

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