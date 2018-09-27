Гриценко назвал главное препятствие для ввода миротворцев на Донбасс

Перекрытие неподконтрольного участка российско-украинской границы является необходимым условием ввода на восток Украины миротворческой миссии ООН.

Такое мнение в эфире 4 телеканала высказал экс-министр обороны Украины (2005-2007), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"На первом этапе необходимо перекрыть границу, чтобы не входила новая техника, новое оружие, горючее, боеприпасы и прочее. Если не будет перекрыта граница, никакие миротворцы туда не пойдут", - подчеркнул он

В этом контексте политик предложил представить себе ситуацию, когда в парламенте одной из стран, которые готовы принять участие в миротворческой миссии, "например, в Швеции или Финляндии", принимается соответствующее решение. Как только принимается решение, происходят слушания "у министра обороны, или у начальника генштаба, или у обоих".

"И первый вопрос, который их депутаты задают - насколько безопасно посылать шведских солдат или финских солдат? И генерал, который видит потенциальный район боевых действий, видит карту, он видит, что вот здесь контролируется всё, а вот здесь неконтролируемых 406 километров. И первое, что он скажет: пока не перекроют эту границу, этот бензин в огонь будет продолжать поступать, будет нести смерть".

Таким образом, перекрытие границы – первый шаг, который должен быть предпринят, - убежден Гриценко. "Вот на это самое первое Россия не соглашается. Поэтому всё это оттягивается во времени. По-другому не будет. Это не просто абсолютно правильное требование наше как государства Украина, но так же это будет требованием любой другой страны, которая придет туда в составе миссии ООН", - подчеркнул политик.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался на то, что в вопросе развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН до сих пор отсутствует компромисс. "Нет, я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание. По-прежнему там знаков вопросов больше. Там вопрос, как можно разворачивать контингент какой бы то ни было без согласия сторон, поэтому нужно сначала с этим разбираться", – заявил он.