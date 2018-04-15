Гранатометы, снайпера и пулеметы: "Л/ДНР" атаковали Украину на Донбассе

14 апреля противник на Донбассе 52 раза обстрелял украинские опорные пункты.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкиного, а из минометов калибра 82 мм – Пески и шахты "Бутовка", – говорится в отчете.

Кроме этого, из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и шахты "Бутовка", из вооружения БМП – по защитниках Новотроицкого и Водяного.

Из зенитной установки – возле Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов – по украинским позициям неподалеку Павлополя, Гнутового, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и шахты "Бутовка".

Также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты в районе Авдеевки, Широкиного, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а возле Водяного, Гнутового, шахты "Бутовка" и Талаковки – велся снайперский огонь.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцевого и Луганского", – подчеркнули в штабе.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе Майорска.

Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.

Как сообщал "Обозреватель", террористы понесли потери в зоне АТО, подорвавшись на растяжках во время сближения с украинскими военными. Один пророссийский террорист погиб, еще двое были ранены.