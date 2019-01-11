МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

ГПУ отказалась выдать России добровольца ''Правого сектора'': что известно

1.3тЧитать материал на украинском

Генеральная прокуратура Украины отказалась выдать РФ россиянина, который добровольно примкнул к рядам "Правого сектора".

Об этом в Facebоok сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган. Соответствующее решение было принято 10 января.

"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениным было отказано в выдаче России гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", – написала она.

Новости
Добровольцы уходят с передовой: Ярош сделал громкое заявление

Правый сектор

Правый сектор

Корреспондент

Личности бойца пресс-секретарь не уточнила, условно обозначив его "С".

При этом Сарган отметила, что таким образом Енин выполнил данное ранее обещание. "Ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе поймали российского наемника, который готовил теракты на выборах в Украине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Лариса Сарган
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
3
Смешно
8
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Х@й вам на рыло,а не воина!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Питон Каа
Питон Каа
Вы б ему лучше гражданство украинское дали, а то что же теперь наемнику-карателю ни на работу устроиться и в поликлинику не сходить, долго ли так протянет "герой" современной Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Питон Каа
Питон Каа
Он Алекс, о чем ты, бандерлог, вон у вас наш бывший актеришка Пашинин с голоду пухнет и жалится, что зажигалку не на что купить, да и какая может быть нормальная жизнь в нищей стране-попрошайке, которая кругом должна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Он Алекс
Он Алекс
Питон Каа, наш герой не “ протянет”, а будет нормально жить .. а твои ебланы вагнеровские или просто бурятские клоуны, без чести, славы, презираемые даже своими с номерком на ноге, грузом 200 тихонько в ростовскую яму
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги