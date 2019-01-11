ГПУ отказалась выдать России добровольца ''Правого сектора'': что известно

Генеральная прокуратура Украины отказалась выдать РФ россиянина, который добровольно примкнул к рядам "Правого сектора".

Об этом в Facebоok сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган. Соответствующее решение было принято 10 января.

"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениным было отказано в выдаче России гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", – написала она.

Правый сектор Корреспондент

Личности бойца пресс-секретарь не уточнила, условно обозначив его "С".

При этом Сарган отметила, что таким образом Енин выполнил данное ранее обещание. "Ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе поймали российского наемника, который готовил теракты на выборах в Украине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!