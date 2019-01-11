ГПУ отказалась выдать России добровольца ''Правого сектора'': что известно

Генеральная прокуратура Украины отказалась выдать РФ россиянина, который добровольно примкнул к рядам "Правого сектора".
Об этом в Facebоok сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган. Соответствующее решение было принято 10 января.
"Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениным было отказано в выдаче России гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", – написала она.
Правый сектор
Корреспондент
Личности бойца пресс-секретарь не уточнила, условно обозначив его "С".
При этом Сарган отметила, что таким образом Енин выполнил данное ранее обещание. "Ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора", – уточнила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе поймали российского наемника, который готовил теракты на выборах в Украине.
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