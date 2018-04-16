Дело на 100 млн: ГПУ объявила о подозрении экс-акционеру "Укргазбанка"

Генеральная прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю правления "Укргазбанка" о хищении государственных средств в размере 100 млн грн.

Как сообщают источники "Обозревателя", речь идет о бывшем совладельце банка Алексее Омельяненко.

По словам инсайдера, подозреваемому просят избрать меру пресечения в виде залога 75 млн грн.

На сайте ГПУ сообщается, что речь идет об уголовном производстве по фактам растраты должностными лицами акционерного банка "Укргазбанк" государственных средств в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 годов бывший заместитель председателя правления "Укргазбанка" по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций банка организовал схему вывода госсредств.

Деньги переводили на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами.

Алексей Омельяненко

13 апреля следователи сообщили топ-менеджеру "Укргазбанка" о подозрении в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору лиц.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта в Киеве задержали мошенницу, обокравшую "Укргазбанк".