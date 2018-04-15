"Встретят из Ростова": российским летчикам посоветовали не соваться в Украину

Украина в последние годы уделяет много внимания и средств на восстановление системы противовоздушной обороны, чтобы достойно противостоять возможным атакам российских военно-воздушных сил.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV заявил боец 53-й бригады ВСУ, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

"Система ПВО сейчас, наверное, в самом лучшем состоянии за все годы независимости. Вспомните недавние случаи, когда за один день системе ПВО удавалось сбивать по три безпилотника. Если мы видим такие маленькие самолетики, то бомбардировщики мы увидим еще когда они будут стартовать с аэродрома в Ростове", - считает он.

По его словам, Киев никогда не испытывал проблем с кадрами в этом роде войск и навел пример времен российской агрессии против Грузии.

"В 2008 году одну женщину-связиста в августе начальник Генштаба тогда наградил за то, что она раскрыла планы России по наступлению в Грузии, и она получила орден Княгини Ольги. Она еще 8 августа подала информацию, что Россия наступает на Грузию", - подчеркнул ветеран АТО.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах, если к тому времени потеряет влияние на ситуацию в Сирии или Украине.