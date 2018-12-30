''Готовятся к активным действиям'': террористы стянули десятки танков на Донбассе

Террористы "ЛНР" на Донбассе продолжают наращивать тяжелое вооружение в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 29 декабря.

"Вражеские танки в районе Круглика и Мирного. Российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение на луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе", – сказано в сообщении.

По данным отчета СММ ОБСЕ, 27 декабря беспилотник зафиксировал размещение с нарушением линий отвода вооружения: 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) у Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 2 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) и 9 противотанковых ракетных комплексов вблизи Мирного.

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"В тот же день, по доступным СММ данным воздушного наблюдения, выявлено более 60 боевых бронированных машин наемников (в основном боевые машины пехоты) и около 450 человек в полном боевом снаряжении, которые, по оценке, готовились к учениям с боевой стрельбой", – отметили в ООС.

28 декабря беспилотник зафиксировал танк неустановленного типа на дороге M04 в поселке Юрьевка, на западе от Луганска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал реактивные системы залпового огня "Град" недалеко от оккупированного Луганска .