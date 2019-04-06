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Готовил диверсию в тылу! ВСУ взяли в плен еще одного наемника

1.1тЧитать материал на украинском

На Донбассе, неподалеку от позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержали еще одного военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск.

Он имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении, сообщает пресс-центр ООС.

"Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.", – сказано в сообщении.

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Готовил диверсию в тылу! ВСУ взяли в плен еще одного наемника

ТСН

Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга. Боевик задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 59 мин калибров 120 и 82 мм.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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