Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Годовщина оккупации Дебальцево: вскрылась правда о провокации "ДНР"

3.6т Читать материал на украинском

В среду, 24 июля, в годовщину захвата российскими оккупантами города Дебальцево в Донецкой области в сети вспомнили о провокации против ВСУ.

Так, на странице проекта "Инфорпост" в Twitter поделились историей о том, как террористы сожгли рынок, обвинив украинских защитников якобы в артиллерийском обстреле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В ночь с 24 по 25 июля 2014 года в Дебальцево загорелся Центральный рынок. Как ни странно, не было никаких звуков стрельбы, и уж тем более взрывов. Наша семья отнеслась к этому скептически, поскольку это выглядело очень странно, тем более, тогда было много вранья и информационных вбросов", – рассказал в своем письме один из местных жителей.

Новости
"Это — россияне!" Раскрыты уникальные подробности штурма Дебальцево
Дебальцево

Дебальцево

Инфорпост

Дебальцево

Дебальцево

Инфорпост

Так, по его словам, на следующее утро стало понятно, что речь идет о банальном поджоге, а не артобстреле. "На это указывает и отсутствие какого-либо шума, и отсутствие повреждений на близко расположенных к рынку домах. По легенде боевиков, ГРАД упал точно по территории маленького рынка, который не имел ну никакого смысла для обстрела", – отметил автор.

При этом, по его наблюдениям, пожар произошел не просто так – сначала рынок ограбили, а затем решили замести следы.

"Как минимум, на это указывает и отсутствие повреждений от осколков, и наличие неповрежденных окон и стекол в домах, расположенных впритык с рынком, а также некоторые открытые ангары и склады с товаром разного типа", – рассказал очевидец.

Дебальцево

Дебальцево

Инфорпост

Дебальцево

Дебальцево

Инфорпост

"Все это помнит каждый житель нашего города. Естественно, сейчас власти “ДНР” и разные провокаторы всячески пытаются все перекрутить и утверждают, что рынок сгорел от обстрела то ГРАДом, то минами. Но если дружить с головой, то можно догадаться, что ГРАД и мины не падают бесшумно, и при артобстрелах, а уж тем более при первых в жизни, – люди будут прятаться в подвалы и пытаться выехать из города (если есть такая возможность), чего не было, повторю, 25 июля 2014 года", – резюмировал автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ранее неизвестные кадры боев украинских защитников за Дебальцово Донецкой области, которые развернулись в феврале 2015 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Бои за Углегорск и Дебальцево
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса террористы "ДНР" ВСУ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
8
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сало Уронили
Сало Уронили
так хряк базикав.шо то була спецопэрация всу. и видео всех не подохших-радостных.забыли кастрюлеголовые
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel