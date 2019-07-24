Годовщина оккупации Дебальцево: вскрылась правда о провокации "ДНР"

В среду, 24 июля, в годовщину захвата российскими оккупантами города Дебальцево в Донецкой области в сети вспомнили о провокации против ВСУ.

Так, на странице проекта "Инфорпост" в Twitter поделились историей о том, как террористы сожгли рынок, обвинив украинских защитников якобы в артиллерийском обстреле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В ночь с 24 по 25 июля 2014 года в Дебальцево загорелся Центральный рынок. Как ни странно, не было никаких звуков стрельбы, и уж тем более взрывов. Наша семья отнеслась к этому скептически, поскольку это выглядело очень странно, тем более, тогда было много вранья и информационных вбросов", – рассказал в своем письме один из местных жителей.

Дебальцево Инфорпост

Дебальцево Инфорпост

Так, по его словам, на следующее утро стало понятно, что речь идет о банальном поджоге, а не артобстреле. "На это указывает и отсутствие какого-либо шума, и отсутствие повреждений на близко расположенных к рынку домах. По легенде боевиков, ГРАД упал точно по территории маленького рынка, который не имел ну никакого смысла для обстрела", – отметил автор.

При этом, по его наблюдениям, пожар произошел не просто так – сначала рынок ограбили, а затем решили замести следы.

"Как минимум, на это указывает и отсутствие повреждений от осколков, и наличие неповрежденных окон и стекол в домах, расположенных впритык с рынком, а также некоторые открытые ангары и склады с товаром разного типа", – рассказал очевидец.

Дебальцево Инфорпост

Дебальцево Инфорпост

"Все это помнит каждый житель нашего города. Естественно, сейчас власти “ДНР” и разные провокаторы всячески пытаются все перекрутить и утверждают, что рынок сгорел от обстрела то ГРАДом, то минами. Но если дружить с головой, то можно догадаться, что ГРАД и мины не падают бесшумно, и при артобстрелах, а уж тем более при первых в жизни, – люди будут прятаться в подвалы и пытаться выехать из города (если есть такая возможность), чего не было, повторю, 25 июля 2014 года", – резюмировал автор.

Годовщина "начала войны" в Дебальцево. Как боевики ограбили и сожгли рынок, обвинив ВСУ в артобстреле.

В ночь с 24 по 25 июля 2014 года в Дебальцево загорелся Центральный рынок... Как ни странно, не было никаких звуков стрельбы...https://t.co/TLrtr8SnYX — Инфорпост (@inforpostcom) July 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ранее неизвестные кадры боев украинских защитников за Дебальцово Донецкой области, которые развернулись в феврале 2015 года.

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