Главе Госрезерва объявили подозрение: все подробности

Прокуратура Киева объявила подозрение руководителю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку.

Как сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, следствие провело обыски у чиновника по делу о нанесении ущерба государству на сумму более 6 млн грн.

"Господин председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО. Что на самом деле стояло за изменением места хранения – установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн", – пояснил он.

Вадим Мосийчук

Ранее сам чиновник опубликовал видео проведения обыска.

Сообщалось, что комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы открыла дисциплинарное производство в отношении Мосийчука.

Причиной стал визит чиновника в Литву 23-25 мая, где тот проводил консультации и переговоры по вопросам создания Госрезерва нефти в Украине.

В представлении отмечалось, что Госрезерв 23 мая просил первого вице-премьера Степана Кубива предоставить Мосийчуку отпуск на эти дни, однако в связи с нарушением сроков заявление не было согласовано. Затем, 30 мая Госрезерв пытался получить у первого вице-премьера разрешение на эту командировку, однако безрезультатно.

В документах указано, что с начала 2017 года Мосийчук девять раз находился в командировках, в том числе четырежды – за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае), и каждый раз – без разрешения первого вице-премьера.