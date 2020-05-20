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20 мая • обновлено в 07:30
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Главарь "ЛНР" привел войска в полную боеготовность и пригрозил Украине

19.3т
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Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и нагло пригрозил Украине отодвинуть линию фронта.

Его экстренное обращение обнародовал пропагандист боевиков Андрей Марочко на своем Telegram-канале. В частности, Пасечник ложно обвинил украинских воинов в обстреле ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", ремонтной бригады, которая работала на ней, и патруля ОБСЕ.

"В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В случае продолжения подобных действий со стороны ВСУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач", – разразился угрозами главарь российских наемников.

Террористы "ЛНР"

Террористы "ЛНР"

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"В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений "народной милиции", – добавил Пасечник, пытаясь запугать Украину и безосновательно обвиняя ее.

Кроме того, в своем обращении он призвал ОБСЕ, Германию, Францию и страну-агрессора Россию "помочь" Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пасечник заявил, что процесс "интеграции" временно оккупированной территории Луганщины с Россией набирает обороты. В своем поздравлении по случаю "образования" псевдореспублики он отметил, что способствует этому выдача паспортов страны-агрессора жителям "ЛНР".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Леонид Пасечник Владимир Зеленский
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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