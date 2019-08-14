Главарь "ДНР" приехал в Крым к байкерам Путина: видео

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин прибыл в оккупированный Россией Крым.

На аннексированном полуострове террорист принял участие в мотопробеге путинских байкеров "Ночных волков", передают сепаратистские СМИ.

"Ночные Волки" действительно являются друзьями Донбасса, они с первых дней помогают и вдохновляют нас защищать "интересы жителей Донбасса". И продолжать борьбу за "русский мир". При вашей (российской – Ред.) очень активной патриотической поддержке Крым уже вернулся "домой". Но мне хотелось бы сказать, что сегодня "республики Донбасса" гораздо ближе к России. Я уверен, тот день настанет, когда мы вернемся на "родину", "домой", – рассказывал Пушилин со сцены.

Также в Крым прибыл глава сепаратистского региона Грузии, президент частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов, который поблагодарил лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова за приглашение.

Денис Пушилин Скриншот

Анатолий Бибилов Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа президент РФ Владимир Путин вновь незаконно прибыл в оккупированный Крым для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков".

При этом Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несанкционированным визитом Путина в оккупированный Крым.

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