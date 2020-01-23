Глава сельсовета на Ровенщине "накопал" янтаря на $30 тысяч: фото и видео задержания

В среду, 22 января, в Ровенской области патрульные обнаружили почти 30 килограмм незаконно добытого янтаря на сумму $30 тысяч в машине главы сельского совета.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Глава сельсовета "накопал" янтаря на $30 тысяч Нацполиция Украины

Полиция остановила автомобиль Renault Trafic неподалеку от села Великий Житин в Ровенском районе. Правоохранители изъяли янтарь и отправили на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье о незаконной добыче, сбыте, приобретении, перевозке янтаря.

Глава сельсовета "накопал" янтаря на $30 тысяч Нацполиция Украины

Глава сельсовета "накопал" янтаря на $30 тысяч Нацполиция Украины

Глава сельсовета "накопал" янтаря на $30 тысяч Нацполиция Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что на польской границе задержали двоих украинцев, пытавшихся провезти на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря. По данным пресс-центра пограничной службы, у мужчин конфисковано более 103 кг камня стоимостью около 50 тысяч евро.

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