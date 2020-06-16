Гиркина официально объявили в розыск и выдвинули подозрение

Российском террористу "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) официально объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора Украины, отметив, что это решение было принято под процессуальным руководством Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

В частности, Гиркин объявлен в розыск, а суд дал разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины", – говорится в сообщении.

"В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории города Славянск, где пытали, наносили побои, ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и моральных страданий с целью мести за проукраинскую позицию", – отметили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере троих человек, которых незаконно удерживали и пытали.

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