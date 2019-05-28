Гибель семьи мецената на Прикарпатье: всплыли жуткие подробности

Гибель известного мецената Михаила Петрива и его жены в Коломые обросла новыми подробностями. Как выяснилось, мужчина сам застрелил свою супругу, а затем застрелился сам.

"Правоохранители установили, что погибли супруги из Коломыи: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Возле тела мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил свою жену, выстрелив в нее из ружья", — сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье нашли мертвыми известного мецената с женой Нацполиция Ивано-Франковской области

В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте.

"Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством — застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за содеянное", — добавили в полиции.

Полиция откырла уголовное производство и проводит проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом 32-летний депутат и футболист в состоянии алкогольного опьянения убил ветерана АТО и его отца.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся