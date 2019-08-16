ГБР пришло с обыском в Одесский облсовет: что известно

В четверг, 15 августа, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками в Одесский областной совет и Измаильский городской совет из-за подозрений в растрате средств бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба бюро (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона. Работают следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, процессуальное руководство осуществляет Генпрокуратура, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины", – сказано в сообщении.

Обыск в Одесском облсовете

Отмечается, что в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись денежные средства на развитие Измаильского района Одесской области, в частности на ремонт дорог и зданий школ, детского сада, дома культуры и аэровокзала.

Следствием было установлено, что выделенные на развитие региона бюджетные денежные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводилось или проводились не в полном объеме.

Кроме того, в ГБР заявили, что предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам.

ГБР 24 канал

Бюджетные деньги, по данным следствия, перевели на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.

Предварительная квалификация действий должностных лиц Одесского облсовета и Измаильского горсовета – ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Обыск в Одесском облсовете

Обыск в Одесском облсовете

Обыск в Одесском облсовете

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в здании Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

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