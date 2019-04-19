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''Газовая атака'' в школе: всплыли подробности ЧП на Донбассе

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Полиция пока не установила личности злоумышленников, распыливших газ в школе №7 в Авдеевка Донецкой области. В результате происшествия пострадали 16 детей.

Как сообщила OBOZREVATEL старший инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Яна Осетрова, хулиганы распылили газ в коридоре на первом этаже.

"Пострадавшим была оказана медицинская помощь и сейчас, насколько мне известно, дети находятся дома", – отметила она.

ЧП в школе Авдеевки

ЧП в школе Авдеевки

В полиции уточнили, что по предварительной информации злоумышленники использовали газовый баллончик.

На месте происшествии работала следственно-оперативная группа. После установления всех обстоятельств указанного факта, будет дана соответствующая правовая квалификация, отметили в полиции.

''Газовая атака'' в школе: всплыли подробности ЧП на Донбассе

Facebook: Авдеевка - моя Родина

Между тем руководство учебного заведения приняло решение остановить учебный процесс.

Случай произошел в г. Авдеевка

Случай произошел в г. Авдеевка

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области охранник во время конфликта выстрелил школьнику в голову из пневматической винтовки. В результате подросток получил тяжелое ранение и было госпитализирован. Стрелку грозит до восьми лет лишения свободы.

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Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаДонецк
Теги
криминалгаз школадетиНациональная полиция Украины
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