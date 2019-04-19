''Газовая атака'' в школе: всплыли подробности ЧП на Донбассе

Полиция пока не установила личности злоумышленников, распыливших газ в школе №7 в Авдеевка Донецкой области. В результате происшествия пострадали 16 детей.
Как сообщила OBOZREVATEL старший инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Яна Осетрова, хулиганы распылили газ в коридоре на первом этаже.
"Пострадавшим была оказана медицинская помощь и сейчас, насколько мне известно, дети находятся дома", – отметила она.
ЧП в школе Авдеевки
В полиции уточнили, что по предварительной информации злоумышленники использовали газовый баллончик.
На месте происшествии работала следственно-оперативная группа. После установления всех обстоятельств указанного факта, будет дана соответствующая правовая квалификация, отметили в полиции.
Facebook: Авдеевка - моя Родина
Между тем руководство учебного заведения приняло решение остановить учебный процесс.
Случай произошел в г. Авдеевка
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области охранник во время конфликта выстрелил школьнику в голову из пневматической винтовки. В результате подросток получил тяжелое ранение и было госпитализирован. Стрелку грозит до восьми лет лишения свободы.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.