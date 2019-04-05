Фукс цинично поучает Украину: как он обворовал страну

Путинский олигарх Павел Фукс, который проворачивает в Украине многомиллионные схемы, внезапно разразился пафосной тирадой о вызовах перед следующим хозяином Банковой. Делец, который обкрадывает пассажиров киевского метрополитена на 2 грн на каждой поездке, фактически выступил против повышения соцстандартов – пенсий, зарплат и прожиточного минимума. Более того, он помпезно рассуждает о проблемах отечественного образования и глобальных вызовах.

Учитывая "темный" послужной список Фукса, подобные выступления вызывают как минимум иронию. Скандальный олигарх, который не первый год наживается на украинском бюджете и простых гражданах, едва ли должен раздавать советы следующему президенту. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые циничные "грешки" Фукса.

"Налог на схему Фукса"

Киевский метрополитен – одно из самых крупных коммунальных предприятий столицы. За год он провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок). И с каждой такой поездки в карман российского олигарха Павла Фукса попадает 2 грн.

Павел Фукс УП

К примеру, семья из трех человек, при условии, что каждый спускается в метро дважды в день по будням, за месяц заплатят "налог на схему Фукса" в размере около 360 грн! И так каждый месяц.

Решение суда в пользу олигарха и невыгодное для киевлян мировое соглашение привели к тому, что компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а после потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,5 млрд грн. Схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро.

Газовые схемы

Газовая независимость Украины – под угрозой, а тарифы могут взлететь уже в конце 2019-го. В результате ряда схем украинские газовые месторождения достались российскому олигарху Павлу Фуксу.

Это привело к срыву энергетической независимости – вместо госкомпаний лицензии на добычу получил Фукс, а планы нарастить объем государственной газодобычи до 20 млрд куб. м в год, провалились. Украина рискует оказаться в зависимости от нового газового олигарха с российским паспортом.

Для примера, согласно сообщению Полтавского облсовета, в июле 2018-го местная власть разрешила расширить 10 спецразрешений компании East Europe Petroleum. Так, фирма получила "зеленый свет" на добычу украинского газа без какого-либо конкурса, с ними заключили специальное соглашение.

Указанную компанию создал министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий. А когда он сбежал из Украины, свой бизнес продал российскому олигарху Павлу Фуксу. 33% акций принадлежало государству. Но по странному стечению обстоятельств в этом году госкомпания "Надра Украины" избавилась от своей доли в East Europe Petroleum, которая так удачно получила десятки месторождений.

Государство окончательно потеряло контроль над украинскими месторождениями. На запрос OBOZREVATEL в госкомпании ответили: участие в East Europe Petroleum якобы было бесперспективным, поэтому свою долю они передали. При этом на вопрос, на каких условиях государство вышло из компании олигарха Фукса, в "Надра Украины" отвечать отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Интересно, что 33% акций фактически передали тому же Фуксу. Так, согласно данным Youcontrol, доля государства досталась компании "Авант Трейд Лимитед". Среди учредителей – Мартыненко Мария Владимировна. Она же ранее называла себя директором East Europe Petroleum.

По данным OBOZREVATEL, компания Фукса владеет 19 лицензиями на добычу газа на участках площадью более 2 тыс. кв. м. Несмотря на это, государственная компания "Надра Украины" посчитала свое участие в компании неперспективным. Миллиарды кубометров газа достались российскому олигарху Фуксу.

Агент ФСБ: гибридная война

Руками Фукса Россия фактически продолжают гибридную войну, захватывая рынок голубого топлива. Павел Фукс может осуществлять свои махинации в Украине под контролем Кремля, заявили журналисты Al Jazeera. О том, что олигарх долгое время работал в Москве и имеет российский паспорт, известно уже давно. Однако при этом, по странному стечению обстоятельств, Фуксу с 2014 года достались активы "свиты" сбежавшего в РФ Виктора Януковича. Кроме того, он беспрепятственно получил доступ к газовому рынку и замешан в скандале с $1,5 млрд, украденными экс-президентом.

Павел Фукс якобы даже получил благодарность от президента РФ Владимира Путина в 2006 году в здании ФСБ на Лубянке. По информации ряда СМИ, сотрудничество Фукса с российской службой безопасности длится уже много лет. Кроме того, олигарх получают поддержку России для того, чтобы взять под контроль бизнес подконтрольного Кремлю окружения Януковича. С их помощью он завоевывает для России газовый рынок Украины.

К слову, олигарх, согласно расследованию Al Jazeera, 10 лет контактировал с Дональдом Трампом и его сыном о возможном строительстве недвижимости в Москве. Выступая посредником между Россией и на тот момент бизнесменом Трампом, он также вызывал особый интерес у ФСБ.

Трамп и Фукс Факты

Более того, как ранее писал OBOZREVATEL, контакты Фукса с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани продолжаются до сих пор. А недавно с участием российского олигарха прогремел очередной скандал. Он купил билеты на инаугурацию президента Трампа за $200 тыс., приехал на мероприятие со своим партнером, нардепом Виталием Хомутынником, но оказался недовольным местами. Из-за этого олигарх начал угрожать бизнесмену расправой.

Двойное гражданство

Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В распоряжении OBOZREVATEL оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха. Помимо этого, новоиспеченный "украинец" не стал на воинский учет в Киеве по месту регистрации. Данные обстоятельства являются серьезным основанием для лишения Фукса украинского гражданства.

Схема с паспортами выглядит следующим образом:

В июле 2014 года в Москве Фукс заявил об утере своего российского паспорта (серия 4505 №173341 от 22.04.2003 г.).Статус документа – недействителен и числится в розыске с 24 июля 2014 года. Ему выдали новый (серия 4514 №500025 от 24.07.2014 г.).

Уже в ноябре 2015 года в Киеве Фуксу выдали паспорт нашей страны. Важный факт: олигарх указал, что имеет гражданство Российской Федерации . Источник OBOZREVATEL утверждает, что во время оформления документов в Киеве он отдал свой якобы "утерянный" российский паспорт!

В соответствии с нашим законодательством, получивший в 2015 году гражданство Украины, Павел Фукс должен был в течение двух лет отказаться от российского гражданства . Однако он не только этого не сделал, но и в 2017 году получил в РФ очередной паспорт (по достижению человеком 45 лет в РФ перевыпускают "книжку", а не вклеивают очередное фото).

На следующий день после получения гражданства Украины (в 2015 году) Фукс прописался (зарегистрировался) в Оболонском районе Киева. Однако на воинский учет, как того требует законодательство Украины, так и не стал. "Гражданин Фукс Павел Яковлевич, 27.10.1971 г. р., на воинском учете в районных в г. Киев военных комиссариатах не числится, информация о получении данным гражданином гражданства Украины отсутствует", – говорится в ответе Киевского городского военного комиссариата на информационный запрос OBOZREVATEL.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!