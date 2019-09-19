ФСБ России попалась на вербовке украинки: видео признания

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки украинки со стороны спецслужб Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СБУ, они требовали от жительницы Хмельницкой области сбор информации о размещении военных объектов в регионе. (Чтобы посмотреть видео признания, доскролльте до конца страницы).

Украинка рассказала о попытках вербовки Скриншот с видео

"Представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганской области. При этом представители иностранной спецслужбы через угрозы и шантаж попытались склонить ее к негласному сотрудничеству", – говорится в сообщении.

По возвращению домой женщина самостоятельно обратилась в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России.

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