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2 июня • обновлено в 20:24
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ФСБ обнародовало видео похищения и допроса украинского военного в Крыму

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Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.

На одном из них видно, как боец ВСУ идет на встречу пограничникам по железной дороге, которые задерживают и уводят его (чтобы посмотреть все видео, проскролльте новость до конца).

Также спецслужба страны-агрессора обнародовала видео допроса похищенного бойца.

На нем он рассказал, что якобы употреблял алкоголь и наркотические вещества с местными жителями Сиваша, а потом решил по дамбе пойти в Россию.

Новость обновляется...

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ФСБ
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