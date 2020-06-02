ФСБ обнародовало видео похищения и допроса украинского военного в Крыму

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.

На одном из них видно, как боец ВСУ идет на встречу пограничникам по железной дороге, которые задерживают и уводят его (чтобы посмотреть все видео, проскролльте новость до конца).

Также спецслужба страны-агрессора обнародовала видео допроса похищенного бойца.

На нем он рассказал, что якобы употреблял алкоголь и наркотические вещества с местными жителями Сиваша, а потом решил по дамбе пойти в Россию.

Новость обновляется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся