"Формула Путина": ветеран АТО разгромил план урегулирования на Донбассе

План по мирному урегулированию на Донбассе, известный как "формула Штайнмайера", на самом деле является "формулой Путина".

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО на Донбассе Юрий Кочевенко. По его мнению, даже сама формулировка – "формула Штайнмайера" – выбрана, "чтобы лишний раз запутать людей".

"Вы говорите прямо – мы соглашаемся, что выборы на Донбассе пройдут без выведения оккупационных войск и без возвращения контроля над границей Украины. Это будут псевдовыборы, будет иллюзия, но после придется признать их", – отметил Кочевенко.

"Вцепились в эту формулировку. У нас пока что это выглядит как формула Путина, а не Штайнмайера. Все-таки хотелось бы, чтобы восстановление нашей территориальной целостности и защита государственности происходило пусть по формуле Зеленского", – добавил он.

По словам ветерана АТО, в этой формуле должна обеспечиваться защита украинских национальных интересов.

"Не мы нападали, не мы аннексировали территории. Мы же не говорим об особом статусе Ростовской области. На нас напали, оккупировали часть нашей территории, угрожают полномасштабным военным вторжением до сих пор. И требуют от нас идти на какие-то уступки", – возмутился Кочевенко.

Также ветеран АТО напомнил, что на Донбассе, несмотря на переговоры, террористы "Л/ДНР" продолжают обстрелы украинских позиций.

"Если мы будем на 82 мм отвечать 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, тогда обстрелы прекратятся. А пока мы вообще не отвечаем или отвечаем так, что враг этого ответа не чувствует или чувствует слабо, они себя будут так нагло дальше вести. Формула президента Зеленского должна состоять в том, что мы не отдадим ни пяди своей земли. И если надо будет стоять – будем стоять", – добавил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, якобы Украина отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

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