Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Формула Путина": ветеран АТО разгромил план урегулирования на Донбассе

18.1т Читать материал на украинском

План по мирному урегулированию на Донбассе, известный как "формула Штайнмайера", на самом деле является "формулой Путина".

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО на Донбассе Юрий Кочевенко. По его мнению, даже сама формулировка – "формула Штайнмайера" – выбрана, "чтобы лишний раз запутать людей".

"Вы говорите прямо – мы соглашаемся, что выборы на Донбассе пройдут без выведения оккупационных войск и без возвращения контроля над границей Украины. Это будут псевдовыборы, будет иллюзия, но после придется признать их", – отметил Кочевенко.

"Вцепились в эту формулировку. У нас пока что это выглядит как формула Путина, а не Штайнмайера. Все-таки хотелось бы, чтобы восстановление нашей территориальной целостности и защита государственности происходило пусть по формуле Зеленского", – добавил он.

Новости
Украина подпишет "формулу Штайнмайера": названы сроки

По словам ветерана АТО, в этой формуле должна обеспечиваться защита украинских национальных интересов.

"Не мы нападали, не мы аннексировали территории. Мы же не говорим об особом статусе Ростовской области. На нас напали, оккупировали часть нашей территории, угрожают полномасштабным военным вторжением до сих пор. И требуют от нас идти на какие-то уступки", – возмутился Кочевенко.

Также ветеран АТО напомнил, что на Донбассе, несмотря на переговоры, террористы "Л/ДНР" продолжают обстрелы украинских позиций.

Новости
"Расширят оккупацию": Соколова указала цель России в "формуле Штайнмайера"

"Если мы будем на 82 мм отвечать 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, тогда обстрелы прекратятся. А пока мы вообще не отвечаем или отвечаем так, что враг этого ответа не чувствует или чувствует слабо, они себя будут так нагло дальше вести. Формула президента Зеленского должна состоять в том, что мы не отдадим ни пяди своей земли. И если надо будет стоять – будем стоять", – добавил он.

"Формула Путина": ветеран АТО разгромил план урегулирования на Донбассе

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

  • Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

  • Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

  • 18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, якобы Украина отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

  • Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

  • Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

  • 19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Юрий Кочевенко
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
22
Комментарии
12
23
Смешно
27
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григоренко Николай
Григоренко Николай
У клоуна нет планов по освобождению Донбасса и Крыма. План был у Порошенко. Он предусматривал ввод войск ООН на всю территорию оккупации. А клоун от этого отказался
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Semenov Igor
Semenov Igor
"По словам ветерана АТО, в этой формуле должна обеспечиваться защита украинских национальных интересов." --- "Национальные интересы" - это коллективные интересы всего народа страны. Народ Крыма и Донбасса - также является носителем национальных интересов своих регионов. А после вооруженного антиконституционного переворота в стране в 2014 году - национальные интересы разных регионов в стране стали разными. И регион Крым и Донбасс - не выбирали новую и не голосовали за новую власть в стране и не делегировали новой власти отстаивать свои интересы и сами отстивают свои национальные интересы - интересы своего региона. А в чем проблема?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
2 из 6 ответов | показать все
Semenov Igor
Semenov Igor
Григоренко Николай, --- "Но да же в таком случае, в Конституции Украины не предусмотрен референдум " --- Извините, я не знал. Я ждумал, что при совершении вооруженного антиконституционного переворота страны, Конституция страны прекращает свое действие. А Вы мне разъяснили, что "тут конституция работает, а тут нет, выборочно...." А может организаторам референдумов в Крыму и на Донбасмсе надо было согласовать свои референдумы с теми, кто вооруженным путем антиконституциолнно захватили власть в стране? И при этом эти рефрендумы осуждали и народ на них выступал против антиконституционного захвата власти в стране ничтожным меньшенством.... И почему жителей Крыма и Донбасса должно интересовать мнение тех регионов, которые поддержали военный переворот на Украине? Ну да ладно, это я задаю вопросы от скудности своего ума.... Украинцы - они всегда и во всем правы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Semenov Igor
Semenov Igor
Григоренко Николай, "В Украине не было переворота.В отличии Донбасса и Крыма. " - Спасибо, объяснили. Значит власть на Украине сменилась согласно конституции Украины - Основного Закона страны. А наши, российские, СМИ - все врут!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
что ж такое? - все дают советы президенту...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Григоренко Николай
Григоренко Николай
руденко евгений, Потому, что он тупой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel