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10 марта • обновлено в 07:40
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Фигурант дела MH17 оказался одним из руководителей захвата Крыма

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Фигурант дела MH17, полковник ГРУ России Василий Геранин руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае во время захвата Крыма РФ в 2014 году.

Об этом сообщил бывший начальник штаба этой же части, украинский военный Сергей Гундер "Радио Свобода".

"Приехал в часть на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданской. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он команды и отдавал своим людям", – сообщил Гундер.

Фигурант дела MH17 оказался одним из руководителей захвата Крыма

Фигурант дела MH17 оказался одним из руководителей захвата Крыма

Европейская правда

Кроме Геранина захватывал часть и экс-руководитель боевиков на Донбассе Игорь Безлер. Последний отчитывался о сбивании рейса MH17 перед Гераниным. Они общались через полчаса после падения лайнера.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Тег
Boeing
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Цитату Солженицина забыл процитировать...
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0
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Круг причастных к крушению малазийского боинга установлен и фамилия пУтина там тоже есть.
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2
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
XОЗЯИН хOXЛOB, Еще на взлете!
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0
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Маринов Михаил, не установлен а назначен. Причем, Боинг тогда еще летел.
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2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пиз...ешь, военная часть в Бахчисарае сдалась без единого выстрела и полностью присягнула России
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7
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