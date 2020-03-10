Фигурант дела MH17, полковник ГРУ России Василий Геранин руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае во время захвата Крыма РФ в 2014 году.
Об этом сообщил бывший начальник штаба этой же части, украинский военный Сергей Гундер "Радио Свобода".
"Приехал в часть на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданской. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он команды и отдавал своим людям", – сообщил Гундер.
Фигурант дела MH17 оказался одним из руководителей захвата Крыма
Европейская правда
Кроме Геранина захватывал часть и экс-руководитель боевиков на Донбассе Игорь Безлер. Последний отчитывался о сбивании рейса MH17 перед Гераниным. Они общались через полчаса после падения лайнера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing 777 на Донбассе.
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