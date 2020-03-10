Фигурант дела MH17, полковник ГРУ России Василий Геранин руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае во время захвата Крыма РФ в 2014 году.

Об этом сообщил бывший начальник штаба этой же части, украинский военный Сергей Гундер "Радио Свобода".

"Приехал в часть на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданской. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он команды и отдавал своим людям", – сообщил Гундер.

Фигурант дела MH17 оказался одним из руководителей захвата Крыма Европейская правда

Кроме Геранина захватывал часть и экс-руководитель боевиков на Донбассе Игорь Безлер. Последний отчитывался о сбивании рейса MH17 перед Гераниным. Они общались через полчаса после падения лайнера.

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