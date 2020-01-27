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27 января • обновлено в 16:42
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Фигурант дела Гандзюк изменил внешность: громкие детали задержания в Болгарии

6.5т
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Полиция Болгарии задержала вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко), идентифицировав его, несмотря на изменение внешности.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на информацию болгарских правоохранителей.

"Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", – отметили болгарские полицейские.

Они добавили, что во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта –местный и зарубежный. Подозреваемому запретили покидать территорию страны, вскоре суд решит вопрос о его экстрадиции.

Левин и Гандзюк

Левин и Гандзюк

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Также стало известно, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, подозреваемый официально нигде не регистрировался.

По информации болгарского издания "Биволъ", Левина нашли в городе Бургас. Изначально фигуранта дела Гандзюк задержали на 24 часа. Но 25 января время удерживания продлили еще на 72 часа. Во вторник, 28 января, ему должны избрать меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Болгария
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все это хрень,доказать ещё нужно
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Гоша Злой
Гоша Злой
профессионал высочайшего класса бывший генелальный плокулол Юга все знал еще летом ( по его же словам), но молчал, т.к. *какая разница* знал он или нет где находится чувак, изменивший внешность)
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фил филька
фил филька
дурила надо было в украине оставаться. там убийцы бузины и шеремета на свободе спокойно ходят. некоторые даже в министерстве работают)
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