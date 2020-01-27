Фигурант дела Гандзюк изменил внешность: громкие детали задержания в Болгарии

Полиция Болгарии задержала вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко), идентифицировав его, несмотря на изменение внешности.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на информацию болгарских правоохранителей.

"Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", – отметили болгарские полицейские.

Они добавили, что во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта –местный и зарубежный. Подозреваемому запретили покидать территорию страны, вскоре суд решит вопрос о его экстрадиции.

Левин и Гандзюк

Также стало известно, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, подозреваемый официально нигде не регистрировался.

По информации болгарского издания "Биволъ", Левина нашли в городе Бургас. Изначально фигуранта дела Гандзюк задержали на 24 часа. Но 25 января время удерживания продлили еще на 72 часа. Во вторник, 28 января, ему должны избрать меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.

В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года он был заочно арестован.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

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