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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Инсайд из Донецка. Стоматолог хочет все

3.3т

Давайте вновь поговорим о том, что никогда не напишут пропагандистские сми рф и дыныры [ ибо за такое их недочекисты недореспублики на подвал побросают как пособников Хунты или агентов сбУ].

Речь в статье пойдет о жадности, и о тех, кто "багато працював".

Если кто не понял, то статья о самом известном стоматологе Украины - о Саше Януковиче, который... Стоп. Обо все по порядку.

Согласно моим данным из так называемого "минобороны дрындыды", в конце июля в оккупированный рф Донецк приезжал Янукович-младший. Саша приезжал не один, а с целой командой менеджеров. И приезжал Стоматолог отнюдь не на экскурсию, неа.

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Саша приехал, чтобы пальчиком показать все то, что похоже на его имущество, на все то, что он хочет забрать себе. Аппетиты у сына любителя страусов, если честно, ого-го, ведь Саша хочет себе:

  • всю территорию ДМЗ [донецкого металлургического завода]. Причем его интересует не сам завод, а земля, на которой стоит [пока стоИт] завод. Как я понял, в рф решили таки порубать на металлолом;

  • также Саша хочет себе 2 рабочих шахты в оккупированном Донецке и еще 2 шахты в Макеевке;

  • к этому всему Янукович-младший хочет забрать себе Старобешевскую ТЭЦ, а также Зуевскую ТЭС;

  • ну в качестве вишенки на тортике - Саша хочет забрать себе все недострои - многоэтажки в Донецке.

Как видите, Янукович младший хочет много и сразу, как в эпоху "пакращення". Откуда такая уверенность у Стоматолога, что все вышеперечисленное добро ему отдадут? Ща объясню.

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Януковичу просто рассказали по секрету, что Пушилина снимут с поста главы дрындыды, в результате финансовой проверки из рф. Учитывая то, что командой Пушилина разворованно овердохуа и что комиссия из рф фактически приехала задокументировать причину для отставки ммм-щика из Макеевки, шансы у Януковича получить все и сразу реально велики.

Вопрос сугубо в том, что будет с Пушилиным : его зачистит чвк Вагнера и спишет это на дрг Хунты или ему дадут "золотой парашют" как Плотницкому.

Кстати, финансовая комиссия из рф ну ооочень недовольна масштабами воровства при строительстве блокпостов со стороны дыныры, ибо украдено и списано по строительным сметам более 15 % от общей суммы на постройку "границы". Скажу даже больше, представители финансовой комиссии даже Суркову уже пожаловаться успели на то, что Пушилин и со строительства имеет свою долю. Самое прекрасное в этой ситуации то, что Пушилин - это человек Суркова [который является представителем гру рф и создателем войны на Донбассе] и что Суркову нужно "сохранить лицо" в глазах подчиненных и окружающих : ситуация с проворовавшимся Пушилиным вынуждает наказать провинившегося со всей строгостью и не дать конкурирующей фирме [фсб рф] поставить на место главы дрындыды своего ставленника. От такие страсти.

Эпилог. Шансов у Пушилина дожить до осени все меньше и меньше. Кто примет ставку у меня на то, что к кабзону пушилина отправят 24 августа? [не верю я, что он дольше протянет].

Мораль. Интересно как роспропаганда и пропагандисты на оккупированных будут объяснять вате причину, по которой отдать Саше Януковичу все, что он хочет - это перемога. У меня все. Пошел за попкорном.

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Автор
Фашик Донецкий Фашик Донецкий
Персона
Александр Янукович
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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