Facebook разоблачила десятки страниц "фабрики троллей" России

Компания Facebook заявила об удалении ряда учетных записей, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей", из-за участия в иностранных кампаниях воздействия.

Всего было "уничтожено" 13 пользовательских аккаунтов и две страницы в одноименной соцсети и Instagram, а также десятки учетных записей, связанных с компанией по стратегическим коммуникациям CLS Strategies, которая базируется в США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет Facebook.

Отмечается, что деятельность учетных записей и страниц российской "фабрики троллей" преимущественно фокусировалась в США, Великобритании, Алжире и Египте, а также других англоязычных и странах Ближнего Востока и Африки. В Facebook объяснили, что обратили на них внимание после сообщения от Федерального бюро расследований США.

Объясняется, что учетные записи направляли пользователей на сайт Peace Data, где публиковался контент о международных событиях. По данным Facebook, на связанную с этой кампанией рекламу было потрачено 480 долларов, а минимум на одну из ее страниц успело подписаться к 14 000 пользователей.

Издание отметило, что хотя значительного охвата аудитории эта сеть не достигла, однако на этот раз россияне наняли реальных американцев для написания контента.

New York Times пишет, что Россия, которая вмешалась в американские выборы 2016 года, сейчас использует фиктивные аккаунты и поддельный левый сайт новостей, чтобы сеять дезинформацию

"Хотя фейковая сеть и сайт не достигли столь же значительной аудитории, как кампании этой российской группы в 2016-м году, они смогли что-то новое: россияне наняли реальных американцев для написания контента для сайта. Фейковый Peace Data также использовал искусственно созданных лиц и генерируемые компьютером изображения, чтобы создать подобие реальной новостной организации", – говорится в публикации.

В то же время в отчете Facebook также добавляют, что удалили еще почти 100 учетных средств и страниц в одноименной соцсети и 36 страниц в Instagram, которые так или иначе были связаны с CLS Strategies.

"Эта сеть фокусировалась в основном на Венесуэле, а также Мексике и Боливии. На рекламу в Facebook в связи с этой сетью было потрачено до $3,6 млн, почти 509 000 учетных записей в соцсети подписались на минимум одну из страниц этой кампании. До 43 000 человек следили за одной из Іnstagram-страниц, связанный с CLS", – подытожили в отчете руководства популярной соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

специалисты корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, в апреле прекратили работу десятков страниц и учетных записей из России, обвинив их пользователей в "скоординированном неаутентичном поведении".

В начале июня социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.

А в августе видеохостинг YouTube решил заблокировать деятельность 86 каналов, трех блогов и одного аккаунта AdSense, которые модерировались из России. Все они занимались распространением дезинформации и комментариев ботов.

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