"Это всколыхнет Украину": генерал заявил об опасности масштабного разведения сил

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко убежден, что разведение сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе приведет к дестабилизации в Украине.

"Нам сейчас этого делать нельзя – не столько в силу внешних причин, сколько в силу внутренних", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению генерала, "вся линия очень сложная", "и разведение по всей линии может привести к дестабилизации внутри страны, поскольку из ряда районов, городов нам придется выходить. Это всколыхнет страну, а нам этого не надо".

Разведение сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе приведет к дестабилизации, убежден генерал

Исходя из этого, он заявил, что более целесообразно "разводить силы постепенно", начиная с наиболее простых участков. "Нам не нужна дестабилизация, мы готовы продвигаться, но медленно", – подчеркнул Романенко.

Вместе с тем он напомнил о том, что в случае решения вопроса о проведении выборов на Донбассе все российские вооруженные формирования должны будут покинуть территорию Украины. "А раз так, зачем нам разводить войска сейчас в сложных условиях вплоть до дестабилизации внутри государства?" – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться "позитивных сдвигов в отношениях с Россией". По его словам, у главы украинского государства "связаны руки", в том числе в вопросе разведения сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

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