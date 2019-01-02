''Это прямая угроза'': Цимбалюк расшифровал послание Кремля Украине

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что терпение страны-агрессора и "дружеское отношение" к Украине не безграничны, следует воспринимать как прямую угрозу суверенитету со стороны Кремля.

Таким образом, президент РФ Владимир Путин через своих приспешников дает Украине понять, что в любой момент может вторгнуться на ее территории. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube. В нем он проанализировал итоговый брифинг 2018 года Захаровой (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российский оккупант "Сегодня"

"Что будет, если терпение лопнет? До этого в таких категориях представительница МИД России высказывалась в адрес наших дипломатических представительств на территории РФ. И тоже говорила о том, что еще чуть-чуть и терпение народа русского Ивана лопнет. Мне кажется, это надо воспринимать как прямую угрозу. И слава Богу, у нас в Украине это понимают и предпринимают необходимые меры предосторожности, чтобы вот эти Иваны, у которых вдруг лопнет терпение, знали, что лучше к нам все-таки не соваться", — прокомментировал наглый выпад Захаровой он.

Мария Захарова Скриншот видео

Кроме того, журналист обратил внимание на ее слова о "внутреннем противостоянии" в Украине, которое якобы неизвестно как будет развиваться дальше. Цимбалюк убежден: этой фразой Захарова дала понять, что Россия не намерена уходить с Донбасса в обозримом будущем и тем более после президентских выборов в Украине.

"Это надо понимать украинцам в контексте того, что у нас кто-то говорит и обещает, что договорится с Россией. На такие слова мне хочется сразу показать средний палец, потому что это обман. Ты не можешь договориться с тем, кто тебя не воспринимает как государство и не признает тебя в принципе. Вы думаете, это просто так они придумывают формулы про кураторов заокеанских, обезличивают и забирают субъектность у нашей страны? Это все для чего? Для того, чтобы упростить вопрос войны и мира в сознании российского обывателя", — предупредил Цимбалюк.

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