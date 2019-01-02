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''Это прямая угроза'': Цимбалюк расшифровал послание Кремля Украине

4.6тЧитать материал на украинском

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что терпение страны-агрессора и "дружеское отношение" к Украине не безграничны, следует воспринимать как прямую угрозу суверенитету со стороны Кремля.

Таким образом, президент РФ Владимир Путин через своих приспешников дает Украине понять, что в любой момент может вторгнуться на ее территории. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube. В нем он проанализировал итоговый брифинг 2018 года Захаровой (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российский оккупант

Российский оккупант

"Сегодня"

"Что будет, если терпение лопнет? До этого в таких категориях представительница МИД России высказывалась в адрес наших дипломатических представительств на территории РФ. И тоже говорила о том, что еще чуть-чуть и терпение народа русского Ивана лопнет. Мне кажется, это надо воспринимать как прямую угрозу. И слава Богу, у нас в Украине это понимают и предпринимают необходимые меры предосторожности, чтобы вот эти Иваны, у которых вдруг лопнет терпение, знали, что лучше к нам все-таки не соваться", — прокомментировал наглый выпад Захаровой он.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Новости
''Думайте о своих дураках!'' Цимбалюк ярко затроллил Захарову из-за Украины

Кроме того, журналист обратил внимание на ее слова о "внутреннем противостоянии" в Украине, которое якобы неизвестно как будет развиваться дальше. Цимбалюк убежден: этой фразой Захарова дала понять, что Россия не намерена уходить с Донбасса в обозримом будущем и тем более после президентских выборов в Украине.

"Это надо понимать украинцам в контексте того, что у нас кто-то говорит и обещает, что договорится с Россией. На такие слова мне хочется сразу показать средний палец, потому что это обман. Ты не можешь договориться с тем, кто тебя не воспринимает как государство и не признает тебя в принципе. Вы думаете, это просто так они придумывают формулы про кураторов заокеанских, обезличивают и забирают субъектность у нашей страны? Это все для чего? Для того, чтобы упростить вопрос войны и мира в сознании российского обывателя", — предупредил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Цимбалюк сравнил постоянную ложь Захаровой о войне в Украине с мифом кремлевской пропаганды о "распятом славянском мальчике".

  • Журналист считает, что каждое заявление Захаровой является не просто словами, а официальной позицией Кремля, которой он пытается диктовать условия цивилизованному миру.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Роман ЦимбалюкМария Захарова
Место
Украина
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Когда этого дегенерата лишат аккредитации в России, во потеха будет! Он запоёт соловьём ещё пуще прежнего о тоталитаризме в России, ведь придется вместе с семьей сваливать в самую "динамично развивающуюся и демократичную страну", а там его такие пиздюлины ожидают, и нищета, торговля у станций метро укропом, жена конечно сможет, где-нибудь в Новгородке, на трассе постоять, а у него перспектива тольколистовки на улице со своими "мемуарами" раскидывать.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Где новый год Рома встречал?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хохлы не ждут не дождутся,когда уже оно это теpпение лопнет...Заебались ужеььь.Цимбалюку то хоpошо.У него в Москве теплая батаpея,полный лопатник и никаких люстpаций с зеленками...Посылает сигнал своим видать...
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