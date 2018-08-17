Это политика: Жданов объяснил наступление ВСУ на Донбассе

На самом деле в передвижении ВСУ к линии разграничения в районе проведения ООС прослеживается в большей степени политическая, нежели военная составляющая.

Такое мнение "Сегодня" выразил полковник запаса, экс-работник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, отметив, что с точки зрения проведения военной операции надо было бы взять под контроль линию разграничения.

По мнению военного эксперта, в таком случае силы ООС могли бы гарантировать защиту подконтрольной территории, а с другой стороны "для Путина мы бы создали невозможность проведения успешной наступательной операции на такую подготовленную и глубоко эшелонированную оборону наших войск".

"Просто сейчас там, где российским оккупационным войскам мы мешаем, они нам устраивают "кровавые бани", как это было на Ясиноватской развязке, на Светлодарской дуге и в других пунктах. Если в Золотом мы не мешаем боевикам, значит, не было усилений обстрелов по нам, ни нанесения потерь", – считает Жданов.

Также, по его словам, существует доля популизма в словах некоторых отечественных политиков, которые хвастают успехами украинских военных вблизи линии разграничения на Донбассе.

"Мы ничего не отвоевывали у боевиков и никого не выбивали с позиций террористов. На 90-100% присутствует доля популизма в заявлениях наших политиков, что мы у кого-то что-то отвоевываем. Существует линия разграничения, зафиксированная Минскими соглашениями. Ни один солдат – ни с той, ни с нашей стороны не пересек эту линию ни на сантиметр. Иначе ту сторону, которая первой пересечет линию разграничения, обвинят в срыве "Минска-2" и мирного урегулирования конфликта", – объяснил он.

Жданов добавил, что слова "наступление" и "отвоевывать" являются неуместными, потому что Россия их может трактовать как нарушение Минских соглашений со стороны Украины.

Напомним, по официальным данным, с начала проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 30 апреля 2018 года Вооруженные силы взяли под контроль 15 кв км украинской территории.