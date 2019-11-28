"Это не снег!" Боец ООС показал, как оккупанты кроют Донбасс запрещенным оружием. Видеофакт

Воин Операции Объединенных сил Харитон Старский продемонстрировал факты использования Россией фосфорного оружия на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook. Меньше, чем за час текст собрал несколько сотен лайков и десятки комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

След от использования фосфорного оружия facebook.com/chariton.starsky

"Откинулся с баньки, всем привет из солнечного Донбасса! Кстати, это не снег, а последствия применения зажигательных боеприпасов мишебратьями. Очевидно, "в шахте" нашли. Здесь собратьям и не такое прилетает, к счастью карма работает как следует", – сообщил Старский.

Пост воина собрал массу отзывов в комментариях, в которых пользователи социальной сети выразили слова поддержки в адрес защитников страны.

Также об этом случае говорилось в сюжете программы "Факты" о фосфорных снарядах и пехотных минах. Авторы сюжета рассказали про обстрел украинских позиций российскими боевиками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

боец ВСУ рассказал, как российские войска на Донбассе обстреливают позиции украинских войск, прикрываясь местными жителями.

также бойцы Национальной гвардии Украины описали, как российские оккупанты на Донбассе ни дня не соблюдают режим тишины и постоянно ведут обстрелы украинских позиций.

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