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29 ноября • обновлено в 10:50
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"Это не снег!" Боец ООС показал, как оккупанты кроют Донбасс запрещенным оружием. Видеофакт

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Воин Операции Объединенных сил Харитон Старский продемонстрировал факты использования Россией фосфорного оружия на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook. Меньше, чем за час текст собрал несколько сотен лайков и десятки комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

След от использования фосфорного оружия

След от использования фосфорного оружия

facebook.com/chariton.starsky

Новости
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"Откинулся с баньки, всем привет из солнечного Донбасса! Кстати, это не снег, а последствия применения зажигательных боеприпасов мишебратьями. Очевидно, "в шахте" нашли. Здесь собратьям и не такое прилетает, к счастью карма работает как следует", – сообщил Старский.

Пост воина собрал массу отзывов в комментариях, в которых пользователи социальной сети выразили слова поддержки в адрес защитников страны.

"Это не снег!" Боец ООС показал, как оккупанты кроют Донбасс запрещенным оружием. Видеофакт

Также об этом случае говорилось в сюжете программы "Факты" о фосфорных снарядах и пехотных минах. Авторы сюжета рассказали про обстрел украинских позиций российскими боевиками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Говорят, это хошо выжигант свинячие мозги, у ВСУшных обезьям.
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