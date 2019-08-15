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"Это календарики": адвокат Грымчака опровергла данные о взятке

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При задержании замминистра временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака якобы не была задокументирована передача взятки.

Такое заявление сделала адвокат чиновника Татьяна Матяш, пишет "РБК-Украина". По ее словам, у Грымчака вместо $480 тыс. изъяли тираж полумиллиона календариков.

"Денежных средств там не было – ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, тех полмиллиона, что они рассказывают, – нет, не было. Там полмиллиона – это были календарики", – сказала защитница Грымчака.

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Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

"РБК-Украина"

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Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Тег
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Не удивительно,что данную....не знаю как назвать это действо,никто не хочет комментировать.Хватит переступать,красную линию,это перебор,сколько вы нще будете издеваться над народом,нет не насмехаться,именно издеваться. Попался,отвечай. Почему к д.Васе не подкинули календариков,т.Фросе?Докажут,тюрьма.Будь мужиком,ато на язык такие бедовые,как попали,ай сердце,ай я вмыраю.Удивительно,что хоть он не исполнил данную арию,скорее всего,как говорят в определенных кругах,надеется на плокулола,ведь злые языки поговаривают....да,да,именно.Но поглядим,как карта ляжет.Но с календариками,это к психиатру...
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