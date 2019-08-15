"Это календарики": адвокат Грымчака опровергла данные о взятке

При задержании замминистра временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака якобы не была задокументирована передача взятки.

Такое заявление сделала адвокат чиновника Татьяна Матяш, пишет "РБК-Украина". По ее словам, у Грымчака вместо $480 тыс. изъяли тираж полумиллиона календариков.

"Денежных средств там не было – ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, тех полмиллиона, что они рассказывают, – нет, не было. Там полмиллиона – это были календарики", – сказала защитница Грымчака.

Юрий Грымчак "РБК-Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL:

представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ вечером среды, 14 августа, прибыли в дом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, где произвели его задержание.

Грымчака и его помощника подозревают в мошенничестве – они якобы требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

По данным ГПУ, при получении части средств в размере 480 тысяч чиновники были задержаны "на горячем".

Вместе с Грымчаком вечером 14 августа был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

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