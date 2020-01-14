"Это чудо!" Под Тернополем семья с детьми выжила в жутком ДТП

В Тернопольской области легковой автомобиль, в котором находилась семья с детьми, слетел в кювет и несколько раз перевернулся. Невероятно, но у этого страшного ДТП оказался счастливый конец.

Подробности – в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло днем 12 января на трассе возле с. Зеленая Бучачского района Тернопольской области. В салоне Opel Vectra ехали четверо взрослых и трое детей. Иванна Сенькив вместе с 14-летней дочерью и сестрой с ее двумя детьми 2 и 12 лет – сидели на заднем сиденье. Муж женщины и мама – спереди. Ехала семья из села в Тернополь.

ДТП под Тернополем

Иванна вспоминает, что скорость авто была около 70 км/час. В какой-то момент машина "поймала" яму на дороге.

"Дальше автомобиль начало носить по сторонам, и я поняла, что муж, который был за рулем, его уже не удержит", – рассказала OBOZREVATEL Иванна.

Иванна Сенькив Фото со странице в Facebook

В итоге легковушку развернуло, после чего она врезалась в отбойник, снесла бетонные столбики и металлический трос, а затем слетела в кювет, где дважды перевернулась.

"Поднялся крик, писк и в следующее мгновение мы уже выбирались из салона. Все остались живы, ни у кого не было переломов, лишь синяки и ссадины. Скорая нас забрала в больницу Бучача, обследовали и отпустили домой", – отметила Иванна.

Автомобиль сбил отбойник и слетел в кювет

Авто осталось лежать на крыше

Женщина называет несколько факторов, повлиявших на спасение ее близких:

– ремни безопасности, которыми были пристегнуты муж и мама;

– сработавшие подушки безопасности;

– то, что пассажиры заднего сиденья сидели плотно прижавшись друг к другу.

Также женщина считает, что не обошлось без вмешательства высших сил.

"Машины фактически нет. Я смотрю на нее и не верю, что мы в ней ехали. Это чудо! Я благодарю Бога, что все мы остались живы!" – рассказала она.

ДТП произошло на трассе возле с. Зеленая Тернопольской области Google. Map

ДТП произошло на трассе возле с. Зеленая Тернопольской области Google. Map

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 января в Днепропетровской области внедорожник слетел с дороги в пруд. Погибла семья с 14-летней девушкой. По предварительной причине, водитель не справился с управлением на скользком участке дороги.

Также сообщалось, что в Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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