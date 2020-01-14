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14 января • обновлено в 16:54
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"Это чудо!" Под Тернополем семья с детьми выжила в жутком ДТП

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В Тернопольской области легковой автомобиль, в котором находилась семья с детьми, слетел в кювет и несколько раз перевернулся. Невероятно, но у этого страшного ДТП оказался счастливый конец.

Подробности – в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло днем 12 января на трассе возле с. Зеленая Бучачского района Тернопольской области. В салоне Opel Vectra ехали четверо взрослых и трое детей. Иванна Сенькив вместе с 14-летней дочерью и сестрой с ее двумя детьми 2 и 12 лет – сидели на заднем сиденье. Муж женщины и мама – спереди. Ехала семья из села в Тернополь.

ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

Иванна вспоминает, что скорость авто была около 70 км/час. В какой-то момент машина "поймала" яму на дороге.

"Дальше автомобиль начало носить по сторонам, и я поняла, что муж, который был за рулем, его уже не удержит", – рассказала OBOZREVATEL Иванна.

Иванна Сенькив

Иванна Сенькив

Фото со странице в Facebook

В итоге легковушку развернуло, после чего она врезалась в отбойник, снесла бетонные столбики и металлический трос, а затем слетела в кювет, где дважды перевернулась.

"Поднялся крик, писк и в следующее мгновение мы уже выбирались из салона. Все остались живы, ни у кого не было переломов, лишь синяки и ссадины. Скорая нас забрала в больницу Бучача, обследовали и отпустили домой", – отметила Иванна.

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Автомобиль сбил отбойник и слетел в кювет

Автомобиль сбил отбойник и слетел в кювет

Авто осталось лежать на крыше

Авто осталось лежать на крыше

Женщина называет несколько факторов, повлиявших на спасение ее близких:

ремни безопасности, которыми были пристегнуты муж и мама;

– сработавшие подушки безопасности;

– то, что пассажиры заднего сиденья сидели плотно прижавшись друг к другу.

Также женщина считает, что не обошлось без вмешательства высших сил.

"Машины фактически нет. Я смотрю на нее и не верю, что мы в ней ехали. Это чудо! Я благодарю Бога, что все мы остались живы!" – рассказала она.

ДТП произошло на трассе возле с. Зеленая Тернопольской области

ДТП произошло на трассе возле с. Зеленая Тернопольской области

Google. Map

ДТП произошло на трассе возле с. Зеленая Тернопольской области

ДТП произошло на трассе возле с. Зеленая Тернопольской области

Google. Map

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 января в Днепропетровской области внедорожник слетел с дороги в пруд. Погибла семья с 14-летней девушкой. По предварительной причине, водитель не справился с управлением на скользком участке дороги.

  • Также сообщалось, что в Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Криминал Эксклюзив
Место
Украина Тернополь
Теги
ДТП авария авто
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