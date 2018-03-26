Савченко может получить минимальный срок: Чорновил назвал причины

Внефракционному депутату Верховной Рады Надежде Савченко могут дать минимальный тюремный срок по инкриминируемым ей статьям.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал бывший депутат Верховной Рады Тарас Чорновил.

Чорновил подчеркнул, что Савченко грозит реальное тюремное заключение: "Я видел материалы дела, там действительно есть за что".

При этом экс-нардеп выразил мнение, что по инкриминируемым статьям Савченко не дадут 15 лет.

"Я думаю, что дадут минимальный срок по этой статье. Не произошли последствия от ее действий", - объяснил он.

"По юриспруденции преступление у нее совершено. Она совершила факт преступления – это не посягательство, а уже совершенное преступление, согласно Уголовному кодексу. Но он не имел последствий, не дошел до той черты, когда произошли особо тяжкие последствия – гибель людей и так далее. Суд может давать минимум", - считает Чорновил.

Отметим, что Надежде Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных

- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

- ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению),

- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),

- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)

- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);

- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Новости Названы возможные сценарии дела Савченко

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.