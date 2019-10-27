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27 октября • обновлено в 16:32
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"Есть серьезная опасность": украинских моряков предупредили о подлости России

2.6т Читать материал на украинском

Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков.

Об этом рассказал российский адвокат моряков Николай Полозов в комментарии "Крым.Реалии". Полозов напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", – сказал он.

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"После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", – пояснил адвокат.

'Есть серьезная опасность': украинских моряков предупредили о подлости России

apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной.

Из российского плена в Украину вернулись 35 человек. Среди них – 24 украинских моряка, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

Сейчас в тюремном заключении в России продолжают находиться несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары. В Офисе президента Украины анонсировали новый этап обмена пленными и назвали возможные сроки.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными Обострение в Азовском море
Персона
Николай Полозов
Место
Россия
Теги
пленные моряки военнопленные
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Нафиг кому эти дурачки нужны)
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Andria Viktor
Andria Viktor
Только положить болт на хотения Кремля,ведь Вован не вечен,ещё нет места в зиккурате,там ещё будет ещё та борьба.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Есть возможная подлость Украины, ещё раз выкрасть отставника Цемаха.
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