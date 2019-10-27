'Есть серьезная опасность': украинских моряков предупредили о подлости России

Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков.

Об этом рассказал российский адвокат моряков Николай Полозов в комментарии "Крым.Реалии". Полозов напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", – сказал он.

"После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", – пояснил адвокат.

apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной.

Из российского плена в Украину вернулись 35 человек. Среди них – 24 украинских моряка, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

Сейчас в тюремном заключении в России продолжают находиться несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары. В Офисе президента Украины анонсировали новый этап обмена пленными и назвали возможные сроки.

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