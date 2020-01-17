"Есть неясные моменты!" Духовный лидер Ирана издал новое заявление о катастрофе самолета МАУ

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи считает, что в деле о сбитии ракетами самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране остается много неясного, поэтому нужно продолжать всестороннее его расследования.

С соответствующим заявлением аятолла выступил во время проповеди 17 января, которую транслировало государственное телевидение. Отмечается, что она стала первой с 2012 года, проведенной высшим руководителем исламской республики, передает Reuters.

"В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и предотвратить подобные случаи в будущем", – сказал он.

Али Хаменеи

Аятолла назвал крушение Boeing стало большой трагедией, подчеркнув, что гибель иранцев и представителей других стран – это очень горький инцидент.

"Авиакатастрофа стала событием, которое буквально сожгло мое сердце", – добавил духовный лидер Ирана.

При этом, по словам Хаменеи, "враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления Корпуса стражей Исламской революции. Он отметил, что хотя КСИР и причастен к трагедии, но все же является "гуманитарной организацией с человеческими ценностями, ведь обеспечивает иранскую безопасность".

В свете этого высший руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касема Сулеймани. Он заявил, что Вашингтон продемонстрировал "природу террориста", совершив убийство иранского военного.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани сообщил, что сожалеет о трагедии с самолетом и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В Тегеране (Иран) в воскресенье, 12 января, правоохранители начали жесткий разгон протестующих, которые вышли на улицы после признания властью вины за падение украинского Boeing 737.

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