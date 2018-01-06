Еще вернется? Украина так и не лишила Поклонскую гражданства

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не имеет документально подтвержденных оснований для лишения бывшего прокурора Натальи Поклонской гражданства.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады от БПП Сергей Лещенко.

По его словам, к нему на депутатскую почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской. При этом Лещенко заметил, что Поклонская не смогла бы избраться депутатом Госдумы без российского паспорта.

"А у них в ГМС нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве", — подчеркнул он.

Как известно, Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 годы. После аннексии Крыма она в феврале 2014 года переехала в Крым, где возглавила прокуратуру. А в 2016 году Поклонская стала депутатом Госдумы.

Как сообщал "Обозреватель", Генеральная прокуратура Украины расценивает как военное преступление действия экс-"прокурора Крыма", депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, направленные на ущемление прав крымских татар.