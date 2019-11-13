Экстрадиция и арест денег: стало известно о резком прорыве в деле экс-нардепа Онищенко

САП добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Как передает "Следствие.Инфо" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, 20 сентября Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро, который были частью сделки по покупке беговой лошади.

Счет Онищенко в Эстонии заморозили, а САП добилась решения ареста денег, которое принял Высший антикоррупционный суд.

При этом глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что вскоре Онищенко должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все суды, передает "24 канал".

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", – сказал Сытник.

По его словам, Онищенко может вернуться в Украину уже в декабре.

Александр Онищенко Українська правда

Как сообщал OBOZREVATEL, Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

25 июля 2019 в аэропорту "Борисполь" задержали мать Онищенко Инессу Кадырову. Ее подозревают в схемах по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей", но сам экс-нардеп отрицал обвинения, заявляя о давлении НАБУ.

В конце лета выяснилось, что НАБУ и САП завершили расследование "газовой схемы", и анонсировали передачу дела в суд.

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