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14 ноября • обновлено в 01:55
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Экстрадиция и арест денег: стало известно о резком прорыве в деле экс-нардепа Онищенко

1.7т
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САП добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Как передает "Следствие.Инфо" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, 20 сентября Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро, который были частью сделки по покупке беговой лошади.

Счет Онищенко в Эстонии заморозили, а САП добилась решения ареста денег, которое принял Высший антикоррупционный суд.

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При этом глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что вскоре Онищенко должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все суды, передает "24 канал".

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", – сказал Сытник.

По его словам, Онищенко может вернуться в Украину уже в декабре.

Александр Онищенко

Александр Онищенко

Українська правда

Как сообщал OBOZREVATEL, Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

25 июля 2019 в аэропорту "Борисполь" задержали мать Онищенко Инессу Кадырову. Ее подозревают в схемах по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей", но сам экс-нардеп отрицал обвинения, заявляя о давлении НАБУ.

В конце лета выяснилось, что НАБУ и САП завершили расследование "газовой схемы", и анонсировали передачу дела в суд.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Александр Онищенко Артем Сытник
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура
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