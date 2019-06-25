Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Я не следил за этим делом. Знаю, что ему вменялась в вину взятка по индийскому контракту. По этому делу американская юстиция настаивала на его экстрадиции из Австрии, хотя я допускаю, что на него дел в Америке гораздо больше.

Мы не знаем до конца его статуса, всех деталей. Например, только ли Фирташ гражданин Украины или он гражданин еще какого-то государства, является ли он гражданином Австрии или же у него вид на жительство и так далее.

Насколько я понимаю, решение должно быть окончательным. В системе австрийской юстиции действительно, кроме подписания министром, больше никаких возможностей для того чтобы затянуть это решение, нет.

Дмитрий Фирташ Etcetera.media

Тем не менее, Фирташ может обратиться в Европейский суд по правам человека, и в рамках процедуры ЕСПЧ его выдачу могут задержать. Он может оставаться в Австрии, даже не под стражей, до момента рассмотрения дела судом. Такое может быть, потому что ЕСПЧ для него как инстанция не закрыта.

Хотя, исполнение решения может не приостанавливаться. Для этого могут потребоваться какие-то дополнительные процедуры.

Насколько я понимаю, из судебных инстанций у него осталось только это. То, что решение должен подписать министр – это уже не судебный вопрос, а вопрос политический. Подпишет или не подпишет.

Напомню, аналогичным образом, когда уже все судебные инстанции были пройдены, Аблязова не выдали в Россию. Президент Олланд выдал указ, в котором было сказано, что Аблязов не будет экстрадирован, поскольку в Казахстане он может преследоваться по политическим мотивам.

По-моему, такой возможности в отношении Фирташа в Австрии нет в силу особенностей политического устройства.

Что будет делать Фирташ? С моей точки зрения, за все эти годы, что его преследуют и пытаются экстрадировать, Фирташ, наверное, попытался как-то себя обезопасить. Вряд ли он будет ждать экстрадиции – это было бы глупо. Хотя, напомню, у него в советниках ходит один из бывших министров юстиции США. Наверное, у него уже есть какие-то лоббисты, которые работают по части того, чтобы он мог оттянуть этот сладостный миг экстрадиции.

Но насколько хватит этих лоббистских возможностей, я не знаю. Это загадка для всех.

Я бы сказал так: экстрадиция Фирташа – это 70:30. 70%, что его экстрадируют, 30% - что он все-таки ее избежит. Я не считаю, что все его возможности по этой части исчерпаны.

Может ли Фирташ бежать из Австрии сейчас, пока решение не подписано министром? Я не знаю, какие на него наложены ограничения и как они соблюдаются. Чисто теоретически убежать можно везде и всюду, даже из тюрьмы. Вопрос – куда бежать?

В Украину? Зеленскому эта проблема с США сейчас совсем ни к чему. По логике, Украина выдаст Фирташа Штатам быстрее, чем другая страна. Например, Порошенко в свое время заявлял, что, если Фирташ приедет в Украину, он его, безусловно, выдаст.

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Как поступит Зеленский? Мне кажется, он не станет в этом вопросе переть против американской юстиции.

Поэтому куда бежать? Только в Россию, наверное. Просто других мест для него я не вижу. Но даже для России он станет некой разменной монетой, потому что отношения с США – это стратегический вопрос. "Мы вам выдадим Фирташа, а вы за это с нас санкции снимете". Игровая ситуация.

При таких проблемах, которые есть у Фирташа, у него возможностей не много. Мне кажется, сейчас он не побежит, а попытается использовать оставшиеся судебные процедуры, чтобы хотя бы отсрочить экстрадицию.

Она для него, конечно, очень плачевна, потому что не все обвинения известны. Условием экстрадиции является то, что его не могут привлечь к ответственности по другим обвинениям. Но, оказавшись там, он может начать давать разные показания. Про то, с кем он делился, например, как он делил с Медведевым бабки "Росукрэнерго", что он делал на выборах в Украине и так далее.

Это такая история, которая бьет по всем. Посмотрим, что будет происходить.

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