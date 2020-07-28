Эксперт указал, кто в России стоял за фейками о катастрофе МН17

Массовое тиражирование фейковых новостей о катастрофе Boeing рейса МН17 могло быть инициативой Администрации президента России.

Более того, подконтрольные Кремлю СМИ даже получали специальные темники тогдашнего советника главы РФ Владислава Суркова о том, как комментировать эту трагедию. Об этом в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка рассказал авиаэксперт, автор книги о катастрофе МН17 Вадим Лукашевич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Естественно, что такая кампания (дезинформации. – Ред.) должна быть координирована. Я думаю, я уверен, что это – Администрация президента. Начнем с того, что Life News и масса этих официальных изданий, они сидели на тот момент в здании федерального унитарного управления. Поэтому координация была достаточно легкая. Только по столам эту методичку разносить", – рассказал он.

"Кто конкретно? Есть "циркуляр Суркова", который был разослан прямо тезисами: что, где, по каким темам говорить. Что говорить об Украине, о Boeing. Сурков это писал или кто-то ему писал из подчиненных, а он просто смотрел – но проходило это через него в том числе", – добавил эксперт.

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