Эксперт указал, кто в России стоял за фейками о катастрофе МН17
Названы вероятные кураторы тиражирования фейков о катастрофе МН17.
Массовое тиражирование фейковых новостей о катастрофе Boeing рейса МН17 могло быть инициативой Администрации президента России.
Более того, подконтрольные Кремлю СМИ даже получали специальные темники тогдашнего советника главы РФ Владислава Суркова о том, как комментировать эту трагедию. Об этом в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка рассказал авиаэксперт, автор книги о катастрофе МН17 Вадим Лукашевич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Естественно, что такая кампания (дезинформации. – Ред.) должна быть координирована. Я думаю, я уверен, что это – Администрация президента. Начнем с того, что Life News и масса этих официальных изданий, они сидели на тот момент в здании федерального унитарного управления. Поэтому координация была достаточно легкая. Только по столам эту методичку разносить", – рассказал он.
"Кто конкретно? Есть "циркуляр Суркова", который был разослан прямо тезисами: что, где, по каким темам говорить. Что говорить об Украине, о Boeing. Сурков это писал или кто-то ему писал из подчиненных, а он просто смотрел – но проходило это через него в том числе", – добавил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате трагедии погибли 298 человек, находившиеся на борту.
Однако на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".
Также стало известно, что первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 рейса МН17.
В июле 2020 года России официально сообщили о поданном Нидерландами против нее иске по делу катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса МН17 в небе над Донбассом.