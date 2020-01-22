Экс-постпреду Порошенко в Крыму сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пытались вручить подозрение бывшему постоянному представителю президента в Крыму Борису Бабину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что не собирается покидать Украину и бежать в Крым или РФ.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст.191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ... Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", – говорится в сообщении.

Также Бабин в комментарии "Цензору" отметил, что считает действия правоохранителей "заказом".

"Основной целью этого заказа является, во-первых, заключение меня на длительное время, а во-вторых, или выдача россиянам или мое исчезновение где-то по дороге. Я знал об этой ситуации. Не прятался и не собираюсь прятаться. Это война и я дезертировать со своего фронта не буду", – подчеркнул он.

Борис Бабин

При этом Бабин не ответил, что именно ему инкриминируют САП и НАБУ, а насколько подозрение законно, будет решать суд.

"Когда будет избираться мера пресечения, я приглашу медиа, и все это услышат", – уточнил бывший постпред.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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