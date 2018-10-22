Россия завербовала экс-мужа Подкопаевой для ''прорыва'' в Раду: СБУ показала доказательства

Известный бизнесмен и меценат, бывший муж олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный по заданию российских спецслужб должен был создать политическую партию, которая продвигала бы интересы РФ в Украине.

Об этом на брифинге в Киеве 22 октября заявил начальник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.

По информации СБУ, созданная Нагорным политсила должна была принять участие в выборах и стать инструментом продвижения внешнеполитических интересов России, а также элементом дестабилизации в Украине. В частности, препятствовать движению в ЕС и НАТО, а также поднимать вопрос предоставления русскому языку статуса государственного.

По словам Валендюка, во время досудебного расследования были добыты сведения о вербовке Нагорного ФСБ.

Разоблачить Нагорного удалось благодаря обращению к правоохранителям мужчины, которому предложили за деньги закрыть уголовные дела против него и его родственников в России. Одним из посредников был именно украинский бизнесмен.

В СБУ продемонстрировали видео, на которых сам Нагорный рассказывает о своих связях с РФ, в частности финансировании через людей из окружения экс-президента Виктора Януковича.

"Я с ними (с россиянами. - Ред.) общаюсь с 2013 года, но последний раз был два месяца назад…У меня за последний год 4 поездки или 5... Я и в Администрации (президента РФ. - Ред.) был, и в Госдуме был, и на Лубянке был", - рассказал Нагорный на видео.

По словам Валендюка, по данному делу при передаче денег также задержали несколько граждан России, двое из которых имеют адвокатские удостоверения РФ.

Тимофей Нагорный

Одному из задержанных сообщили о подозрении в шпионаже в пользу службы внешней разведки РФ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала видео, на котором Нагорный рассказывает о своих связях с РФ, на своем YouTube-канале.

Напомним, 8 октября стало известно о задержании Нагорного по обвинению в госизмене.

Знакомые мужчины также рассказали, что ему объявили о подозрении из-за общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным, якобы в этих разговорах был состав преступления. Представители подозреваемого уверены, что именно Дашутин в настоящее время сотрудничает со следствием и свидетельствует против Нагорного.

10 октября за бизнесмена внесли 528,6 тысяч гривен залога, после чего он вышел на свободу.