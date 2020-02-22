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22 февраля • обновлено в 18:16
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Экс-главу "Интера" убили? Друг Старицкого опроверг версию полиции о суициде

6.1т
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Погибший в доме экс-главы МИД Леонида Кожары предприниматель Сергей Старицкий не совершал суицид, а был убит.

Об этом в Facebook заявил друг Старицкого Владимир Костерин. Он опроверг данные полиции о самоубийстве.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров.

Знал Сергея десятки лет, его целеустремлённость, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", – написал Костерин.

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Возглавлял "Интер": появилась информация об убитом в доме Кожары

Сергей Старицкий

Сергей Старицкий

Как писал OBOZREVATEL, Старицкий ранее был председателем правления телеканала "Интер". Также он долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей.

В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Смерть в доме Кожары
Персона
Леонид Кожара
Место
Украина Киев
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