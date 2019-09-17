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17 сентября • обновлено в 10:32
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Экс-глава Крыма попал в реанимацию: что известно

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Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова после инсульта доставили в подмосковную больницу.

Его дочь Марианна Мешкова рассказала, что сейчас он находится в тяжелом состоянии и его перевели в реанимацию, передает ТАСС.

Она отметила, что отца после перенесшего инсульт в Турции в Россию доставили 16 сентября.

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"Папу доставили в Москву на самолете, затем перевезли в подмосковную больницу в Красногорске. Состояние его ухудшилось, он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", – поделилась она

Со слов дочери, Мешкову сейчас делают "искусственную вентиляцию легких и другие процедуры". Родных пока к нему не допускают.

Юрий Мешков

Юрий Мешков

ForPost

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября у Юрия Мешкова на отдыхе в Турции случился инсульт, после чего его ввели в искусственную кому.

После дочь Мешкова обвинила посольство России в Турции в бездействии. Российская сторона не предпринимала никаких мер, чтобы позаботиться о здоровье Мешкова.

Отметим, что украинский журналист Виталий Портников рассказал, что Юрий Мешков готовил отделение Крыма от Украины, он был настоящим сепаратистом.

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Место
Россия
Теги
Крым Новости России
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