Экс-беркутовцев вывезли из Лукьяновского СИЗО: что дальше

Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле участниклов Революции Достоинства на Майдане, вывезли из Лукьяновского СИЗО.
Как сообщает "24 канал", Янишевского, Зинченко и Аброськина при обмене могут передать российской стороне.
Янишевский, Зинченко и Аброськин
24 канал
Адвокат Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область.
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"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их говорили", – подчеркнул Варфоломеев.
Тем временем, под СИЗО продолжают протестовать против обмена бывших бойцов "Беркута".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.
В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.
На скандал отреагировал адвокат Валентин Рыбин и заявил, что Украина якобы вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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