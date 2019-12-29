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29 декабря • обновлено в 11:56
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Экс-беркутовцев вывезли из Лукьяновского СИЗО: что дальше

1.1т
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Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле участниклов Революции Достоинства на Майдане, вывезли из Лукьяновского СИЗО.

Как сообщает "24 канал", Янишевского, Зинченко и Аброськина при обмене могут передать российской стороне.

Янишевский, Зинченко и Аброськин

Янишевский, Зинченко и Аброськин

24 канал

Адвокат Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область.

Экс-беркутовцев вывезли из Лукьяновского СИЗО: что дальше

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"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их говорили", – подчеркнул Варфоломеев.

Тем временем, под СИЗО продолжают протестовать против обмена бывших бойцов "Беркута".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
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