Экс-беркутовцев вывезли из Лукьяновского СИЗО: что дальше

Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле участниклов Революции Достоинства на Майдане, вывезли из Лукьяновского СИЗО.

Как сообщает "24 канал", Янишевского, Зинченко и Аброськина при обмене могут передать российской стороне.

Янишевский, Зинченко и Аброськин 24 канал

Адвокат Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область.

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"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их говорили", – подчеркнул Варфоломеев.

Тем временем, под СИЗО продолжают протестовать против обмена бывших бойцов "Беркута".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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