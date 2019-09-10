Экокатастрофа, дерибан и торговля с Россией: как мафия убивает Кирилловку и Мелитополь

Курортный поселок Кирилловка на Азовском море продолжает находится в центре громких скандалов. Сливание отходов в море, распродажа курортной земли и бизнес с Россией позволяют чиновникам присваивать миллионы гривен ежемесячно.

Об этом говорится в расследовании информационного агентства "Новости Украины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Об экологической катастрофе в курортном поселке неоднократно писали СМИ. За бешеные "откаты" кирилловские правоохранители не видят, как каждые две минуты в море сливается дерьмо. В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот из всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

В море сливаются бытовые отходы Информационное агентство "Новости Украины"

"Цены там: ассенизатор 10 кубов – 850 гривен, вода 7 метров кубических – 75 гривен. "Смотреть" за коммунхозом назначили Петра Мелюка. Летом была создана общественная организация под руководством тренера 90-х Руслана Галыгина. Они и сегодня используют старые схемы с новыми "крышами", – рассказывает инсайдер, знающий о коррупционных схемах в Кирилловке.

Схема с ассенизаторами приносит чиновникам примерно 2 миллиона гривен в день. Как известно, этот "бизнес на троих" курируют три товарища – мэр Мелитополя, а ныне и нардеп Сергей Минько, председатель поселкового совета Кирилловки Иван Малеев и владелец ООО "Азов. Сервис", которое занимается вывозом нечистот, Петр Мелюк. Именно он контролирует "черную кассу" обоих предприятий и делится деньгами с Малеевым. К слову, при проверке полигона журналистами этот самый Мелюк и полиция остановили их и оказывали давление, а также угрожали применением автоматического оружия.

Нечистоты в Кирилловке сливают прямо в море Скриншот видео

Деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько в течение пяти лет нанесла колоссальный ущерб бюджету и интересам города. Одиозный нардеп в разгар курортного сезона торгует землей в Кирилловке и зарабатывает на этом миллионы гривен в день. Кроме того, для выгоды местные власти даже сносят спасательные вышки, из-за чего в городе растет количество смертей. К тому же, Минько заработал себе славу "черешневого магната". Ведь во время русско-украинской войны поставлял свои ягоды через Беларусь в российский Санкт-Петербург.

Впрочем, на выборах в Верховную Раду на своем округе, он снова победил, прославившись знаменитыми "каруселями". На двух избирательных участках зафиксировали голосования одних и тех же людей по кругу.

Кроме того, в 2014 году скандальный мэр Мелитополя участвовал в пророссийских митингах в городе. Под флагом страны-агрессора он призвал местных жителей к проведению сепаратистского "референдума" и обещал добиться торговли с Таможенным союзом.

Призывы Минько к сотрудничеству с Россией в 2014 году Скриншот видео

В течение всего времени пребывания Минько в руководстве города теплоснабжающие объекты, обеспечивающие бюджетных потребителей, без конкурса передавались депутатской арендной комиссией частным фирмам заместителя городского головы Ивана Федорова. Фактически, мэр украл у города коммунальную теплокомпанию, а человека, который в прямом эфире раскрыл горожанам эту аферу, до сих пор преследует шестью уголовными делами.

Так, в 2017 году в собственность коммерческой структуре было передано 25 домов коммунальной собственности, расположенной в курортной зоне Кирилловки на берегу Азовского моря, всего за 40 000 грн. Аналогичные деревянные домики стоят в среднем 52 тыс. грн, при этом общая стоимость проданного коммунального имущества могла составить 1,3 млн грн, а не 40 тыс. грн.

Экокатастрофа в Кирилловке

В апреле и мае того же года Минько незаконно подписал бюджетные программы общей стоимостью почти 14 миллионов гривен и незаконно перераспределил бюджет на 22 миллиона.

После передачи объектов городское тепловое хозяйство терпит большие убытки из-за потери нагрузки. Умышленно доведя ООО "МТМ" до банкротства, руководство города приняло решение создать новое предприятие ООО "Тепло-Мелитополь". Решением исполкома Мелитопольского горсовета, которое было подписано лично Минько, повысили тарифы в Мелитополе на тепловую энергию вдвое.

Тотальное уничтожение коммунального имущества в Мелитополе его мэром Сергеем Минько дошло до того, что целые газотранспортные сети частного сектора буквально за одну гривню отдают в аренду гражданам Китая, за установление фонарей деньги берутся из грантов и сразу же воруются из бюджета, даже детские завтраки в школах отменяются полностью.

"Убитый" Минько отель в Мелитополе Скриншот видео

Наиболее показательным примером коммунального бедлама является отель, известный на весь Советский Союз, гостиница "Мелитополь". Его знает вся Украина, но сейчас это курортная разруха. Условия гостиницы даже не отвечают санитарным нормам, мебель там разбитая и старая, в коридорах беспорядок. Впрочем, на этом отеле висит два баннера Минько, хотя сам он и довел его до такого состояния.

OBOZREVATEL проводил несколько расследований по поселку. Он выяснил, что Кирилловка рискует оказаться на грани экологической катастрофы. Позже сообщалось, что курорт снова попал в центр скандала. Оказалось, что местные власти дерибанят побережье Азовского моря. Учитывая обстоятельства, не без помощи правоохранительных органов.

Также поступало несколько сообщений "о безграничном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей " в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали "вечный" мэр Мелитополя Сергей Минько и сельский голова Кирилловки Иван Малеев.

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