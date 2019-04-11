"Его главный козырь": Соколова рассказала, что Путин скрывает за аннексией Крыма

Президент России Владимир Путин не согласится добровольно отказаться от аннексированного Крыма. Ведь этим преступлением он перекрыл недовольство россиян их нищетой и изолированностью от цивилизованного мира.

Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи со своими фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я точно знаю, что Путин просто так его не отдаст. Это совершенно точно. Это один из крупнейших козырей в его внутренней политике. А я напомню вам, что Владимир Путин — это человек, который много своих вещей делает исключительно для внутренней аудитории, для россиян. Которые живут очень бедно, которые изолированы от всего мира, благодаря действиям Путина, которые не имеют развития, которые имеют довольно низкий ВВП, которые живут в нищете", — сказала она.

Янина Соколова Скриншот видео

Соколова подчеркнула, что для того, чтобы увидеть, как на самом деле живет Россия, необходимо отъехать от Москвы всего на 15 минут. Журналистка уверена, что Крым стал для Путина своеобразным отвлекающим маневром, которым он закрывает глаза собственному народу на последствия своего правления.

"Крым, "возвращение в родную гавань" — это большой козырь. Как вы думаете, захочет Путин избавиться от козыря одного из главных? Учитывая, что его рейтинг не слишком высок в России. Это 86% было год назад, сейчас эта цифра снизилась значительно. Учитывая войны, трудное положение и много других вещей. Я думаю, что вряд ли он от Крыма откажется", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова жестко высмеяла требование России выплатить ей компенсацию за украинскую "оккупацию" Крыма. Она сравнила это с обвинением насильником жертвы в том, что во время изнасилования она была не накрашена.

Также украинская журналистка призвала крымчан слать оккупантов "на хр*н", чтобы вернуть нормальную жизнь на полуостров.

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