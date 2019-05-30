"Едут в логово врага": назван способ вербовки жителей Донбасса Россией

Жители подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей представляют повышенную ценность для спецслужб России, и ФСБ нередко вербует их.

Как действуют спецслужбы РФ на Донбассе, рассказал в эфире ObozTV эксперт по стратегическим коммуникациям Анатолий Кравчук.

Как отметил эксперт, жители Донбасса очень тесно общаются с людьми на оккупированных территориях, и этим подвергают себя риску.

По его словам, в Донецкой областной госадминистрации ранее была вопиющая проблема – почти 100% ОГА приехали из Донецка в Краматорск. Эти люди регулярно несколько раз в неделю ездили к своим родным, которые остались в ОРДЛО.

"Получается, что чиновники высокого уровня, которые являются носителями секретной информации, пересекают границу и едут в логово врага. По ним работает даже не местное МГБ, а российское ФСБ", – заявил Кравчук.

"Люди, пересекая линию разграничения, могут стать объектами вербовки. Сколько у нас было ситуаций, когда вылавливали человека, который в войсках сидел очень долго! Недавно была ситуация, когда взяли военнослужащего, который годами передавал информацию, он был в глубоком тылу. А тут все очень просто – мать там, приезжаешь домой к матери, а рядом за столом сидит ФСБшник. И что, не согласятся работать? Согласятся очень просто", – подчеркнул он.

По словам Кравчука, объект вербовки интересен тем, какую информацию от него можно получить: "Если обычный человек приехал, он неинтересен как объект вербовки. А если человек моет полы в кабинете главы облгосадминистрации, он уже интересен, потому что может сфотографировать какой-нибудь документ, пока его нет".

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Игорь Козий рассказал, что стало главной предпосылкой для войны на Донбассе.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!