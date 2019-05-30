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"Едут в логово врага": назван способ вербовки жителей Донбасса Россией

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Жители подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей представляют повышенную ценность для спецслужб России, и ФСБ нередко вербует их.

Как действуют спецслужбы РФ на Донбассе, рассказал в эфире ObozTV эксперт по стратегическим коммуникациям Анатолий Кравчук.

Как отметил эксперт, жители Донбасса очень тесно общаются с людьми на оккупированных территориях, и этим подвергают себя риску.

По его словам, в Донецкой областной госадминистрации ранее была вопиющая проблема – почти 100% ОГА приехали из Донецка в Краматорск. Эти люди регулярно несколько раз в неделю ездили к своим родным, которые остались в ОРДЛО.

"Получается, что чиновники высокого уровня, которые являются носителями секретной информации, пересекают границу и едут в логово врага. По ним работает даже не местное МГБ, а российское ФСБ", – заявил Кравчук.

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"Люди, пересекая линию разграничения, могут стать объектами вербовки. Сколько у нас было ситуаций, когда вылавливали человека, который в войсках сидел очень долго! Недавно была ситуация, когда взяли военнослужащего, который годами передавал информацию, он был в глубоком тылу. А тут все очень просто – мать там, приезжаешь домой к матери, а рядом за столом сидит ФСБшник. И что, не согласятся работать? Согласятся очень просто", – подчеркнул он.

По словам Кравчука, объект вербовки интересен тем, какую информацию от него можно получить: "Если обычный человек приехал, он неинтересен как объект вербовки. А если человек моет полы в кабинете главы облгосадминистрации, он уже интересен, потому что может сфотографировать какой-нибудь документ, пока его нет".

"Едут в логово врага": назван способ вербовки жителей Донбасса Россией

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Игорь Козий рассказал, что стало главной предпосылкой для войны на Донбассе.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости Луганска и Луганской областиНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Анатолий Кравчук
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаОРДЛО
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